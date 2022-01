Susana Cid hace en su primer libro un recuerdo emocionado a su prima Patricia Heras

Patricia Heras fue una mujer que se suicidó en el año 2010. Fue acusada injustamente de un delito, estuvo un tiempo en la cárcel y luego tomó la decisión de tirarse desde la terraza de su casa. Ella era madrileña y vivía en Barcelona. Era distinta. Era un ser con mucha luz, que vestía de forma original, casi siniestra, y se había rapado la cabeza. Once años después de aquel triste final de Patricia Heras, su prima la periodista Susana Cid, ha escrito el libro Réquiem por Patricia Heras. Poeta muerta.

Cid recuerda que “cuando Patricia se suicida estaban ocurriendo muchas cosas en la familia. Cuando pasó esto lo sentí con mucha profundidad y me di cuenta que ella se había marchado con tan solo 36 años, pero es que su hermano el año anterior había desaparecido. Trabajaba en un banco y un día desapareció y nunca más se supo de él. A la misma edad, a mi hermana le confirman que tiene un cáncer y otra prima que tenemos sufre una crisis emocional” apunta Susana Cid.

“Patricia dejó escrito un libro que luego sus amigas lo publicaron y leyéndolo me doy cuenta que esta contando su vida. Ella deja caer que el suicidio le había perseguido siempre, de hecho con 14 años ya lo sintió. Me pongo a investigar el árbol genealógico de la familia, y desde pequeña nunca supe nada de un bisabuelo del que nunca se hablaba. Hace años que soy profesora de yoga, meditación y soy terapeuta y en el ámbito de la genealogía me puse a estudiar y me sumergí en esa historia que es mi propia historia”.

Susana Cid encuentra a ese bisabuelo y se traslada al año 1900 cuando conoce a su bisabuela. “Ellos no se casaron, tuvieron 13 hijos, de los que solo quedaron dos. Fui profundizando y finalmente voy descubriendo muchas cosas. Con todo lo que ya sabía y el material que tenía quise ahondar más. Pero me di cuenta que no podía seguir porque algo me frenaba. Han sido años de investigación que al final influenciada por Jodorowsky, me planteé reescribir la historia del clan ya que me brotaba la información. Un día en Rodalquilar me empezó a fluir la información y reescribo la historia de mi bisabuelo y mi bisabuela”.

“La muerte de mi prima Patricia Heras me ha servido para descubrir la historia de una parte de mi clan”, sostiene Susana Cid. “Una vez el libro publicado, y como estoy estudiando astrología, he tirado la carta astral de mi prima y es muy sorprendente. En esa carta ya figura que hay posibilidades que sea acusada injustamente. Si eso lo hubiera superado en su segunda parte de vida hubiera sido muy feliz”, apunta Susana Cid.

“Ella siento que estuvo muy sola, ya que vivía en Barcelona y sus padres vivían en Madrid. Su hermano también había desaparecido, y la que la ayuda con todo es mi abuela”, recuerda Susana Cid. “Una vez fallecida la incineraron y una parte de sus cenizas se quedaron en Barcelona y otra parte se fue hasta Grecia, porque le encantaba Grecia”.

Cid la recuerda hoy día como “una chica que era todo corazón, muy inocente, muy guapa y llena de luz”. “Yo me enteré poco antes de morir que era lesbiana, porque me lo dijo. Eso sí, le habían dicho que no lo contara. Hablo de todo eso en el libro, porque al final es poner en paz a todo el mundo y tampoco hay que buscar culpables”.

Susana Cid Méndez nació en Madrid el 12 de julio de 1967. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense. Trabajó como redactora en varios periódicos de Madrid, y en agencias de publicidad y comunicación. Fueron años de mucha velocidad, en la gran ciudad, donde el tiempo era un bien escaso y codiciado.

En realidad, Susana Cid siempre tuvo la idea de vivir cerca del mar. Una serie de acontecimientos le llevaron a retomar el viejo sueño. En el año 2001 se traslada a vivir a Almería donde comenzó a trabajar en un gabinete de prensa.

Al mismo tiempo fue el inicio de su proceso de búsqueda interior. Se formó como profesora de yoga y meditación y en otras terapias holísticas. Actualmente compagina su trabajo como terapeuta y profesora de yoga con intervenciones en programas de radio de contenido espiritual, organización de eventos, entrevistas y la escritura.