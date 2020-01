El cantautor almeriense Juanfra Dimas actuará mañana miércoles en el Teatro Apolo

En apenas diez días de programación del ‘Invierno Cultural’ del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han sido ya varias las actividades las que se han realizado como apoyo a los artistas almerienses. Agrupación Musical San Indalecio, obra de teatro ‘Raíz’, respaldo a los grupos de teatro aficionado… y mañana miércoles, 22 de enero, tendrá lugar una nueva convocatoria. Se trata del concierto de Juanfra Dimas, será a partir de las 21.00 horas en el Teatro Apolo de la capital, presentando su nuevo disco ‘Para que no me olvides’

Las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriaciudad.es/cultura/ y también lo estarán en la propia taquilla del Apolo desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de cinco euros.

Temas como ‘Puedo Ser’, ‘Corrimos Demasiado’, Dile a Mi Boca’, ‘Perdona Por Llamar’, ‘El Viento Entre Las Hojas’ y ‘Maricarmen’, son los títulos de las canciones que conforman ‘Para que no me olvides vol. 2’. “Mi vida es una sucesión de malas decisiones que me ha llevado a contar mi vida en un escenario. Desde los 11 años que aprendí a tocar la guitarra no he parado. He pasado por 50 grupos, 51 géneros...y aquí estoy, creando mi "mezcolanza" personal”, explica Juanfra Dimas en su biografía.

Antes de iniciar su carrera como solista, pasó por otras bandas como Carbono 14 y Aspersan. Pop, boleros, chacareras, conservatorio, Sudamérica, México, Almería… y, como referentes artísticos, Gianmarco, Jorge Drexler, Andrés Suárez, Raly Barrionuevo, Andrés Cepeda o Fede Comin. Será el comienzo de la gira de presentación del disco, que se realizará bajo el nombre de ‘Todo Encaja’ y que está previsto que recorra toda la geografía española.