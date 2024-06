Avance de No Rest for the Wicked, un guiso muy especial que se cuece a fuego lento

Los juegos en acceso anticipado se están convirtiendo en los últimos años en una nueva moda. Una fórmula más directa de depurarlos con la ayuda de los jugadores ya que su ‘feedback’ permite a los desarrolladores ir mejorando y puliendo sus mecánicas en la dirección correcta para, llegada la hora del lanzamiento, ofrecer un producto sólido y con pocos fallos que precise menos parches de mejora en las semanas y meses siguientes.

Casos de éxito como el de Hades o su segunda parte, que acaba de salir también en acceso anticipado, evidencian que las sinergias entre desarrolladores y jugadores pueden dar sus frutos y ha catapultado esta práctica.

No Rest for the Wicked Género: ARPG Lanzamiento: 18 de abril Desarrolladora: Moon Studios Plataformas: PC (Steam) Textos: Español Voces: Inglés Precio: 40€

Por esa razón tenía muchas ganas y curiosidad a partes iguales de ser partícipe de un proyecto con esta fórmula tan chocante, a priori porque a fin de cuentas los jugadores nos convertimos en conejillos de indias, betatesters en el mundillo, para la desarrolladora.

El anuncio hace casi dos meses del lanzamiento del acceso anticipado de No Rest for the Wicked, la nueva aventura ARPG de los creadores de la saga Ori, ha sido mi apuesta para perder la virginidad en esta experiencia y debo confesar, tras todo este tiempo probándolo en PC en su versión para la plataforma Steam, que siento como si el juego fuese un poco más mío.

Desde mediados de abril hasta ahora, los chicos de Moon Studios han ido publicando casi una decena de actualizaciones que han ido mejorando de manera exponencial en ciertos aspectos (que ahora comentaremos) un juego que es una mezcla entre Dark Souls, Zelda y Diablo. Sin duda, palabras mayores al ser tres sagas referentes en el sector que aquí, en de No Rest for the Wicked, se fusionan para dar vida a una aventura de acción que nos lleva a un mundo oscuro asolado por una plaga que está matando a sus moradores.

Nosotros encarnamos a una especie de médico con dotes de espadachín y por orden de nuestro rey nos embarcamos en una aventura para encontrar una solución. Un punto de partida no demasiado original que nos llevará a una isla en la que nos tocará bregar contra multitud de enemigos y jefes de gran tamaño. Aquí, su poso souls, nos obliga a esquivar, hacer parrys y medir nuestros ataques al tener una barra de resistencia. Los combates, en muchos casos, son tan desafiantes como en los Souls y requieren de dosis de paciencia y temple. A eso, súmale que las armas se deterioran (Breath of the Wild en estado puro) y que explorar todos los recovecos del mapa será casi fundamental para conseguir materiales con los que mejorar nuestro equipo y prepararnos para los grandes jefes.

Aquí también encontramos hogueras donde descansar y guardar la partida y atajos con los que reducir la distancia recorrida tras morir. Y todo ello con una vista isométrica muy a lo Diablo que nos permite combatir y explorar disfrutando, a su vez, de un apartado visual y artístico de primer nivel.

El rendimiento mejora con cada parche

Los de Moon Studios ya dieron el do de pecho con Ori y sus bellos, mimados y detallados entornos y aquí dan un paso más para ofrecer un espectáculo gráfico apabullante. Tanto que en su lanzamiento, el título se arrastraba en Steam Deck y la Asus Rog Ally (las dos handled PC en las que lo he probado) y, con el paso de lase semanas y las exponenciales mejoras de rendimiento ya tiene un framerate que supera holgadamente los 30 fps sin caídas.

En un sobremesa con una Ryzen 5700X3D y una RTX 4070Ti y gracias a su soporte de DLSS, el juego rinde con todos los detalles al máximo a 3440x1440 por encima de los 80 fps.

Unas mejoras en el rendimiento que también se han extrapolado a otros aspectos del juego como la durabilidad de las armas, la capacidad de nuestro inventario, la economía del título a la hora de interactuar con los comerciantes y otras muchas mejoras también en lo visual con texturas más detalladas o problemas de popping que se han ido reduciendo.

Y cuando se acaba el juego, que aún está sin terminar, la sensación es que tiene tanto potencial y está creciendo tan bien tanto en lo técnico como en lo jugable que ardo en deseos del anuncio de la fecha de lanzamiento de la versión definitiva (gold, en el argot del sector) porque es, sin duda, un título muy especial que, como los buenos guisos, se cuece a fuego lento.