El bestseller ‘Broken Arrow’ se convertirá en una serie de televisión que se rodará en Almería

Pritchard, un periodista que vivió en Almería

Matthew Pritchard nació y creció en Hampshire (Inglaterra). A pesar de ser un ávido lector, las palabras “podría hacerlo mejor” fueron una constante a lo largo de su educación. A los 17 años comenzó a tocar la guitarra. En lugar de ir a la universidad comenzó a tocar 10 horas de guitarra al día y se unió a su primera banda, una decisión de la que todavía no se arrepiente. “La diversión y la camaradería de la vida. Como joven músico es simplemente insustituible y me ha proporcionado decenas de fantásticas anécdotas sobre conciertos desastrosos, travesuras borrachas y promotores codiciosos”. Con 24, pasó dos años viviendo en España e Italia. Después de decidir que se sentía más como en casa entre los españoles, se convirtió en residente a tiempo completo de Almería en 2001. Trabajó como periodista en España durante diez años, “donde aprendí mis dotes como escritor y desarrollé la disciplina necesaria para realizar largas temporadas en el teclado. Trabajé para la prensa de expatriados en España, pero también trabajé ocasionalmente para los nacionales del Reino Unido. Esta fue realmente la experiencia formativa de mi vida, ya que me enseñó lo interesante que pueden ser todos los aspectos de la vida humana y confirmó algo que había sospechado desde la infancia: las personas con autoridad necesitan una vigilancia constante”, apunta. “La idea del personaje de Danny Sánchez surgió después de una conversación con un ex detective del CID, quien se quejó de que el personal policial casi siempre estaba representado falsamente en la ficción. Elegí la ficción policiaca porque es una plataforma que me permite escribir historias convincentes sobre los aspectos de la sociedad y la interacción humana que me interesan”.