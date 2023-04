“La mujer acude más por estética a darse masajes y el hombre lo hace por terapia”

Es muy cuidadosa en su trabajo. Vive con pasión su profesión como masajista profesional. Es Ángeles Serrano Romero nacida en Purullena en la provincia de Granada. Tras estudiar en la capital nazarí continuó sus estudios en Elche. “Mi madre es peluquera y siempre me atrajo esa profesión. Desde que tenía seis años me ponía a lavar cabezas. En Elche tenía familia y había unas academias de peluquería y estética muy buenas”.

Tras acabar sus estudios elige Roquetas de Mar para vivir. “Tenía amigos y vine unos días de vacaciones, me gustó tanto que me quedé. Empece a trabajar en Aguadulce en una peluquería y luego monté una peluquería en Roquetas. Me encantaba mucho la estética. En 2001 empecé con el masaje estético y me fui a Madrid a hacer unos talleres y me formé, llegando a trabajar en Roquetas con un buen fisio” recuerda esta profesional del masaje.

Tras trabajar como masajista en un hotel de El Ejido instaló un espacio en su propia casa donde ofrece masajes con grandes novedades. “Trabajo mucho la maderoterapia con madera, la copa sueca o el rodillo. Lo suelen solicitar las mujeres ya que son masajes muy especiales sobre todo para combatir la celulitis”. La maderoterapia es perfecta para combatir los dolores del cuello y espalda y es capaz de reactivar el sistema nervioso.

Serrano que siempre innova en sus servicios como masajista, también tiene unos tratamientos a base de piedras calientes. “Trabajo mucho los masajes con pindas, que se utilizan mucho en los spa. Se trata de una bolsa que lleva arroz y muchas especias, y cuando se calienta con ese vapor se trabaja. Es muy bueno para la circulación y para el músculo”.

El masaje prenatal es algo poco visto todavía en la provincia de Almería. “Lo estoy haciendo yo para mujeres que están embarazadas. Es un masaje lateral a ambos lados, se trabaja la espalda y las piernas. Con eso se combate los problemas de circulación, la piel y la espalda, y sobre todo es muy relajante”.

La evolución del masaje en España ha variado mucho. “Hay poca cultura en torno al masaje en la provincia de Almería. Es cierto que cada vez son más las personas que solicitan masajes. Tengo clientes que vienen por un dolor cervical, o deportistas que tiene sobrecargas en las piernas y otros quieren un masaje relajante para olvidarte del mundo y tomar esa hora de vacaciones”, explica.

“El masaje suele durar una hora y el cliente o clienta elige la música que quiere escuchar, generalmente es música clásica, luego también hay aromas a su gusto y el aceite que utilizo lo elaboro yo, es un aceite personalizado”, apunta Ángeles Serrano, que sostiene que hay personas que acuden asiduamente al masajista, pero hay otros que llegan muy fastidiados”. En el caso de la consulta de Ángeles Serrano asisten tanto hombres como mujeres. “La mujer acude más por estética, mientras que el hombre lo hace por terapia”.

Ángeles Serrano se puede considerar una psicóloga del músculo. “Me apasiona mucho mi trabajo. Depende del masaje así puedo hablar con la persona. Si es un masaje relajante yo no voy a estar hablando con la persona, porque entonces no desconecta. El masaje terapéutico si permite más hablar y aparte se produce un vínculo muy bonito. Tengo algunas clientas que hoy ya son mis amigas. Es algo muy bonito y difícil de explicar lo que se genera”.

De momento, quiere vivir de su profesión como quiromasajista y por supuesto seguir contando con una clientela que es muy fiel. “Cada día aprendo algo nuevo y en esta profesión hay que ir innovando y aprendiendo cosas nuevas”, comenta. De momento, es una mujer con grandes ilusiones y grandes retos de cara al futuro.

Ángeles Serrano regresa dos veces al año a Purullena donde vive su madre. “Mi madre si viene mas a menudo a Roquetas donde pasamos momentos inolvidables juntas. De hecho, esta Semana Santa que ya acaba ha estado conmigo en Roquetas de Mar. Han sido unos días maravillosos junto a ella”, concluye.