El pasodoble ‘La Chiclanera’, nuevo regalo del ciclo virtual de la Banda Municipal

Es muy probable que cuando Rafael Oropesa, Luis Vega y Antonio Carmona compusieran el pasodoble La Chiclanera en el primer tercio del siglo pasado, no supieran que se convertiría en un éxito en la voz de Angelillo, gracias a la película Centinela, Alerta de 1936.

Seguro que menos todavía que, muchos años después, agrandaría su leyenda con las voces, también antológicas, de Manolo Escobar o Carlos Cano. Lo que seguro que no imaginarían es que serviría para alegrar un tanto estos días de alerta sanitaria, interpretado por el ciclo virtual de la Banda de Música de Almería, a través de las redes sociales del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. (Facebook: Cultura Almería / Twitter: @Culturalmeria / Instagram: Culturalmeria).

Es la tercera de las piezas que se comparte de esta forma tras el Can’t Take My Eyes Off You y el Porompompero. El concejal de Cultura, Diego Cruz, elogia “el compromiso de la Banda, tanto de todos y cada uno de sus profesores, como de su director, y la respuesta de los almerienses que valoran positivamente este trabajo colectivo, respondiendo con calor y mimo a través de sus comentarios y reacciones en las redes sociales. La comunión entre la Banda y su público sigue como siempre”.

El director de la Banda, Alfonso Maribona, explica que “a partir de este tercer concierto, contaremos con la colaboración de un artista invitado muy especial en la sección de Flauta. La incorporación a este Ciclo de conciertos del Jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación, Manuel Ricardo Vallecillos, añade un gran atractivo a nuestras actuaciones. Todo nuestro agradecimiento a esta iniciativa suya que tanto enriquece esta serie de conciertos a nivel artístico, profesional e institucional”.

La edición audiovisual, al igual que en el de resto de vídeos, ha corrido a cargo de uno de los profesores de la banda, José Francisco López. Sin duda, la Banda no para de actuar incluso en este periodo de confinamiento.