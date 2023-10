Licitación de la primera fase de restauración del Castillo de Vélez Blanco

La Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Almería ha iniciado el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para la ejecución de las obras de conservación en determinadas zonas del Castillo de Vélez-Blanco, según el proyecto redactado por los arquitectos Isabel Bestué, Carmen Cañones, Rosario Carmona y Antonio Puertas, con un presupuesto base de licitación de 2.193.434,16 y un plazo de ejecución igual a 15 meses. La fecha límite de presentación de ofertas es el 15 del próximo mes de noviembre a las 8.00 horas.

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea cuyo objeto es llevar a cabo las obras para conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del Castillo con el fin de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro existentes, se mejore su comprensión histórica, se garantice un correcto mantenimiento y puedan ser visitables por el público.

El Castillo actualmente presenta una serie de patologías debidas principalmente a factores meteorológicos y al paso del tiempo. Algunos espacios del monumento, como la Torre del Homenaje, están cerradas al público por no encontrarse en un estado óptimo y no cumplir con requerimientos básicos de la normativa vigente (seguridad, accesibilidad, protección contra incendios, etc.).

El delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez, ha señalado que es “una noticia muy importante para Almería. Se trata de una obra muy esperada desde hace mucho tiempo y por fin se va a llevar a cabo. Así mismo supone un revulsivo para toda la comarca que la posicionará a en el lugar que se merece”.

Con las obras de esta primera fase “se abrirán estancias actualmente cerradas asegurando que se cumple con las condiciones básicas adecuadas en cuanto a habitabilidad, seguridad de utilización y a la propia estabilidad del monumento”.

Ha incidido el delegado en que “el proyecto elaborado determina de manera pormenorizada la existencia y gravedad de las patologías y plantea para cada caso específico las actuaciones a acometer para su resolución, tras una valoración histórica, constructiva, patrimonial y urbanística”.

Vélez ha detallado que el ámbito de actuación del proyecto incluye espacios como las cubiertas; la Torre del Homenaje, así como salas y otras estancias abiertas a la visita, donde se incluyen varios niveles.

En el nivel 1 está la sala de presentación del monumento, aseos y zaguán. En el nivel 2 el aposento y zona de acceso al mismo y en el 3 están la sala del Armario, salas del Triunfo de César, de los Trabajos de Hércules, del Tocador, de las Damas, Oratorio, Primer Cubo y Segundo Cubo.

También se intervendrá en las galerías del patio principal y en la escalera principal, en el acceso al primer recinto, así como en torre Albarrana y torres anejas.

Obras

El proyecto de ejecución de obras en determinadas zonas del castillo contempla obras de construcción y obras de rehabilitación.

Las obras de construcción son de refuerzo y restauración material para garantizar la salvaguardia y conservación de la arquitectura “original” situada en la zona defensiva en torno a la torre del homenaje y sus aledaños, sala de los tiros, torres albarranas y de la yedra; y de la zona palacial en torno a las salas nobles del triunfo y de la mitología y sus aledaños, salas del oratorio, armario, cubos miradores, y de entreplanta del tocador y de aposentos de las damas.

Las obras de restauración material afrontan la consolidación y restauración de muros originales de interiores y exteriores de tapiales, de mamposterías y de sillares, con el fin de frenar los procesos avanzados de deterioro por causas medioambientales, de la acción del agua, biológicas o antrópicas.

En segundo lugar, las obras de rehabilitación son de adecuación de instalaciones de uso y funcionamiento, que permiten la visita pública y la puesta en valor de la mayor parte de las salas del castillo.

Las obras de adecuación de instalaciones de uso y funcionamiento representan la modernización de estancias y recorridos de accesos en cumplimiento de la seguridad, funcionalidad y habitabilidad exigidas.

Se habilita la visita pública al sector defensivo con nuevas entramados de madera resistente y durable; nuevas barandillas de acero; impermeabilitación y repavimentación de zonas deterioradas de cubierta, rejas o barandales de acero anticaídas, renovación de peldañeado, ampliación del ancho de la escalera y sustitución del forjado de madera estructural en la torre del homenaje, alcanzando el acceso hasta la cubierta desde donde puede recrearse el paisaje de las sierras de los entornos próximos y lejanos, entre otros elementos medioambientales e históricos de la que fue frontera del reino nazarí.

Tras la rehabilitación de la torre del homenaje actualmente clausurada, se podrán poner en valor tras la reforma de accesibilidad, las salas de ingreso, de la guardia y de la armería; esta última con sustitución del forjado construido en los años 80 del siglo XX, debido al agotamiento mecánico para resistir los esfuerzos de flexión como consecuencia de la putrefacción.