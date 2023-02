Almería, 23 de febrero de 2023. Estimado Piñeiro, el aficionado de a pie se ha acostumbrado tantos y tan variopintos escándalos llegados desde 'Can Barça' que parece haber llegado a la indolencia. Algo similar ocurre con el fenómeno independentista, que de cansino y persistente aburre a las ovjeas, por lo que el personal cierra los oídos y se pone la venda en los ojos por grave que sea la situación a sabiendas de que ningún poder público va a mover un dedo para solventarlo después de comprobar que delitos se convierten en simples faltas a la carta con un mero retoque legislativo. Y sí, lamentablemente suelen salirse con la suya. Lo peor es que muchos de sus aficionados se pongan de perfil acudiendo al ridículo "y tú más" o a disparar contra el mensajero, como ha hecho Laporta con no poca desvergüenza. Cabría recordar que por mucho menos el Almería fue castigado con pérdida de puntos por el 'caso Jakobsen' o el Elche descendido a Segunda. Huele a podrido. Nos mean y dicen que llueve.