Todos a una

Levantó ampollas el reportaje del pasado sábado sobre el estado de los campos de fútbol municipales en la capital almeriense, que incluyen otras pistas, por ejemplo, de pádel, donde no es complicado lesionarse. Bien harían en transformar esa energía en autocrítica para trabajar y darle a los almerienses, con impuestos incluidos, lo que de verdad se merecen. Le ha venido bien al consistorio en este sentido las rencillas entre los clubs por la diferencia entre la anterior etapa (algunos de ellos gestionaban las propias instalaciones mediante concesión) y la actual (el Patronato directamente). Decepcionado con que algunos no digan lo que de verdad piensan delante de la grabadora o en la reunión con la alcaldesa y el concejal de Deportes, el ayuntamiento puede usar de escudo esa pequeña guerra entre los diferentes clubs, sobre quién metía más debajo de la alfombra.

No hay que ser un lince para saber qué ocurría años atrás. Pero tampoco para darse cuenta de que el estado de las instalaciones no es ni mucho menos el que debería, creándose una peligrosa comparación con el de otros edificios municipales, véase bibliotecas o museos. Por no hablar de la dejadez en arreglarlo o la tardanza en caso de ponerse manos a la obra. Vestuarios que han estado o están durante meses sin agua caliente, redes rotas, extintores que no pasan la revisión desde hace años, socavones que invitan a lesionarse en el césped o rejillas más propias de Manolo y Benito que de la realidad. Ahí es donde hay que centrar la atención y no en quién metió la mano con más fuerza en la época de la burbuja. O en ambos aspectos, como si los dos fuesen incompatibles... Porque a los entrenadores y jugadores que viven eso a diario lo que verdaderamente les interesa es disfrutar de unas instalaciones que se merecen y no opiniones de dirigentes rencorosos o políticos que viven alejados de ese día a día y que buscan sacar rédito político con las elecciones a la vuelta de la esquina.