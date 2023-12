Q ué difícil. Resulta incomprensible cómo, semana tras semana, seguimos delante de la pantalla o presencialmente aguantando un bochorno tras otro. Da igual que el equipo comience ganando o perdiendo. Da igual el número de ocasiones. Da igual todo. Derrota a derrota este Almería está cavando su propia tumba. Ese plantel que nos hizo creer. El mismo que apuntaba a cotas mayores que el curso pasado. La historia nos ha vuelto a dar una lección. Una muy preciada. Y es que sin pasión no hay gloria. Cuando los dueños del destino de un club están más preocupados por hacer oídos sordos antes que de dar respuestas, mal negocio. El aficionado está huérfano de explicaciones que hagan entender mínimamente, si es que fuese necesario, lo que está ocurriendo. El drama es tan mayúsculo que está comenzando a afectar a la plantilla. Las lágrimas de Chumi, las preocupantes declaraciones de Baba y los arrebatos individuales de algunos acercarse al graderío a pedir disculpas. En tres meses, pocas cosas no han ocurrido. Bueno, excepto una: ganar. Los siete puntos de diferencia con la salvación no dejan de ser un mero espejismo por la patética actuación de otros equipos, pero no caigamos en la trampa. El clavo ardiendo hace tiempo que dejó su paso a una marca de guerra que se enseñará en los campos de Segunda. Aquellos a los que muchos de los que están ni siquiera van a pisar con la rojiblanca. Aunque me genera cierta curiosidad qué será de ellos, porque esta mancha en sus historiales es complicada de esconder. Hasta que las matemáticas digan lo contrario, dicen otros. Cuando ni la mente más brillante sacaría al Almería de este desaguisado. Se puede ver con mis comentarios que he dejado de creer. Solo me queda una cosa más: dejar de sufrir. Asumir que no hay nada que hacer y descansar. Es lo que hay, supongo.