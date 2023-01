El martes fue un día más. Rutina en estado puro en otra jornada gélida. La pregunta habitual de mis compañeros después de cada partido del equipo de Rubi también se está convirtiendo en rutinaria. "¿Y el Almería qué?". La dichosa frase, que diría mi amigo Panta. No me preguntéis por qué, pero la respuesta me salió casi instantánea. "Bastante bien", contesté con seguridad. No decían lo mismo las caras de los allí presentes. Realmente, pensándolo después con más calma, hay aspectos del partido que no me gustaron. Si nos ceñimos a ese "bastante bien", no dije la verdad. Pero dándole otra vuelta al encuentro y viéndolo repetido, sí, me gustó mi equipo. Una montaña rusa de emociones personales. Como lo ocurrido en Mestalla.

Muchos estaréis ya pensando en la maldición desde el punto de penalti, de los errores individuales y de la mala racha fuera de casa. No os quito la razón. Sin embargo, hay algo que no habíamos visto en muchos meses. El Almería no igualaba el marcador hasta en dos ocasiones lejos de la capital almeriense desde el día del ascenso en Leganés. Solo lo había hecho una vez este curso (en el Benito Villamarín con el gol de El Bilal Touré). Carácter competitivo. El mismo que vimos contra el Atlético de Madrid sin perderle nunca la cara a la contienda. Personalidad. La que no hubo contra la Real Sociedad. La que sobresalió el lunes. La fragilidad fuera de casa se agravaba tras cada golpe. Los rojiblancos caían a la lona sin dar una mínima respuesta. Caer, levantarse y competir siempre será admirado desde esta tribuna. Aplicable al deporte y a la vida.

Tampoco nos vamos a hacer trampas al solitario. Hay que sumar para lograr la permanencia. La Unión Depotiva Almería sigue sin conocer la victoria desde la vuelta del Mundial, celebrado en Catar. Tres puntos en cuatro partidos. Ahora, este es el camino. Creo firmemente en ello. El del trabajo. El del carácter. Competir. En el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En cada visita. Hasta el último segundo.