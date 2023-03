Con la que está cayendo y viendo al equipo donde está, no dejan de sorprender las palabras el otro día de Gonzalo Melero, hablando, entre otras cosas, de lo bien que están. Vamos, dijo que el vestuario disfruta día a día o como dirían los niños "nos lo pasamos chachi piruli". Con diez puntos de treinta y seis posibles tras el parón por el Mundial de Catar, habiendo ganado desde entonces dos partidos, no es precisamente (y sólo hay que echarle un vistazo a las redes sociales o cruzarte por la calle con cualquier aficionado del equipo rojiblanco) como para estar tranquilos. Ya dijo Chumi que no le importa la clasificación. Pues mucho me temo que fuera de ese blindado vestuario si que importa y mucho.

Nadie se esperaba, por mucho que se insista en estos días, que el equipo estuviera donde está, más aún después de haber pasado un parón mundialista lo más tranquilo del mundo, pero está claro que algo no se hizo bien durante ese parón, ya que a día de hoy el Almería es el peor equipo de la liga tras el Mundial y eso que dijo Rubi que se había trabajado muy bien y que estaba contento. Los resultados están ahí y creo que dicen todo lo contrario. Es más, pienso que el equipo no se reforzó como debiera, sabiendo de las carencias y las limitaciones que tenía la plantilla, pero Rubi dijo y repitió en más de una ocasión que estaba muy contento con lo que tenía.

Ahora el equipo se ve hundido en la clasificación, que todos miramos, y tiene a una afición gritando a voces que los dueños reaccionen porque cada vez queda menos liga, menos puntos por repartir y la dinámica del equipo es más que preocupante. Ya no vale el discurso fácil de Rubi "podemos ganar a cualquiera" porque no se ve reflejado en el campo. Hasta se ha perdido la fortaleza en el Estadio, donde al equipo se le han ido muchísimos puntos, puntos que ya no volverán. Cuatro puntos de los últimos 21 lo dicen todo. La afición ya no disfruta tanto del equipo y ni mucho menos se siente orgulloso de él. ¿Y Turki, qué pensará ? Seguro que no disfruta viendo jugar a su equipo y mucho menos de los resultados.