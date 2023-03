Álex Baena visitaba por primera vez el estadio del Almería. Atrás quedan varios episodios del futbolista almeriense contra el equipo rojiblanco. El ambiente no se vio caldeado con los acontecimientos que se fueron sucediendo a lo largo de la semana. Quien encendió la mecha inicialmente fue Baena con sus comentarios fuera de lugar. Dichas meteduras de patas pueden parecerte más o menos graves, pero no voy a ser yo la persona que dictamine lo que puede herir al aficionado. Ojo, no se pueden defender algunas de las cosas que se dijeron o hicieron en los días previos, en absoluto. En un partido en el que se le pitó y abucheó cada vez que tocaba el balón, el roquetero optó por ser un pirómano viéndose envuelto en gasolina. En el 0-2 fue a recoger el esférico de la portería de Mariño y levantó el puño a todo el fondo sur. Un gesto que, insisto, te puede parecer más o menos grave, pero no deja de ser otro capítulo más en esta historia de desencuentros.

Jorge Pascual, canterano y almeriense, también estuvo en la bancada amarilla el pasado sábado. No disputó ningún minuto, pero se acercó a las gradas para dar su camiseta y fue ovacionado por los todavía presentes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Posteriormente, agradeció el apoyo por las redes sociales. Su caso es diferente al de Baena, pero ambos son de la provincia.

Hay varias verdades en esta historia. El público es soberano, siempre. El futbolista nunca ha sido canterano del Almería ni sus sentimientos se ven guiados por el club de su provincia. El condicionante del paisanaje, irrelevante para algunos, me parece importante. Que no sea de la capital no le exime de ser educado con los unionistas. Porque es su provincia la que se ve representada cuando el Almería disputa un encuentro en Primera División. Pero parece una proeza pedirle a un profesional del fútbol un mínimo de decoro con un equipo de su tierra. Cuestión de edad. Cuestión de respeto.