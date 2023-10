Ahora es cuando hay que tener mayor calma y cabeza fría. Recién iniciado el mes de octubre, con algunas jornadas ya disputadas (la UDA ya se quitó de en medio en la primera vuelta al Madrid) nada está perdido. Las típicas soflamas acerca de preparar ya la temporada que viene en Segunda o de que la UDA cogerá el testigo del Elche de la pasada campaña, son solo afirmaciones tan pesimistas como típicamente almerienses. El fútbol es una caja de sorpresas y además en Primera se trata de ser el cuarto conjunto menos malo, con lo que a veces mantenerse en la máxima categoría es más sencillo que ascender desde Segunda. La salvación seguirá estando a poco más de un partido, pero es entendible la preocupación de los aficionados, sin tener por ello que llegar al referido victimismo crónico y destructivo que abunda por estos lares. Quizá, más allá de las sensaciones del choque ante el Granada, la noticia de la lesión de Luis Suárez sí que debe preocupar sobremanera. El club debería de buscar por tierra, mar y aire a algún delantero libre que haya por el mundo para que venga a echar una mano, tampoco se pide a un jugador estrella. Otra opción momentánea es la de darle más galones de los que tiene a Marciano. Sí, era un jugador juvenil hasta hace poco, pero con un potencial tremendo, enorme. Puede que el chico esté ante su oportunidad. De esa forma, por crisis, ausencias o lesiones, han podido numerosos jugadores darse a conocer e incluso llegar a lo más alto. Los ejemplos del Barcelona en esta campaña, del Valencia o en su momento de Casillas en el Real Madrid, así lo demuestran. El meta blanco, que lo ganó todo, accedió a ser titular del Madrid por una doble carambola, debida a la lesión de Illgner y a los errores de Bizarri. Si no, habría acabado defendiendo la meta del Getafe o Alcorcón. Hablando de la portería, ¡basta ya! Si de verdad se pretende tener esperanza en armar el equipo para que todos a una puedan salvar la situación, Maximiano no puede seguir defendiendo la meta rojiblanca. No sé si algún día el cancerbero portugués estará preparado para volver a defender una portería en condiciones, pero en la actualidad ni transmite seguridad, ni es decisivo. Aparte de intentar salir cuando no debe y viceversa, no es capaz de decantar un partido a favor de su equipo. De nuevo Maximiano podía haber tenido la oportunidad de desactivar al rival, porque el segundo tanto del Granada era parable. Si lo hubiese hecho, a buen seguro que el Granada, con el transcurrir de los minutos, hubiera bajado los brazos. El Madrid y el City en finales de Champions o en la anterior campaña la UDA, han sobrevivido gracias a las paradas decisivas de sus arqueros. También le hace falta a esta UDA un técnico que no se parezca a los diputados de las cortes generales que votan, sin querer, contra su propio partido. Retirar del campo a Ramazani en los albores de la segunda mitad por aquello del número de ventanas de cambios tras la lesión de Baptistao, me parece cuando menos grotesco. Uno de los mejores jugadores sobre el césped, joven, rápido y con confianza, al banquillo porque sí, cuando igual Arnau necesitaba la ayuda de Pozo para parar al jugador clave del Granada, Bryan Zaragoza. Se trataba en ese preciso instante de no jugar a nada y de ir matando el partido, tapando los accesos del rival, no debilitando a tu propio conjunto con Arribas (había que reforzar el sistema defensivo) y sobre todo con Embarba. La función del nuevo técnico debe ser la defender a ultranza y buscar los contragolpes, más o menos como discurrió la primera mitad. Está difícil la situación, pero ni mucho menos imposible, porque al menos de tres a cinco rivales de la UDA por la permanencia son francamente flojos.