Almería, 8 de junio de 2023. Estimado Piñeiro, por pedir y soñar yo tiraba por Iraola, pero claro, es más un deseo como el tuyo con Marcelino que una realidad. Veo en el ex del Rayo al nuevo Emery pero la lástima es que esa etapa de romper el cascarón que Unai vivió en Almería Andoni la ha hecho en Vallecas y ya busca un peldaño más, por lo que parece fuera de alcance. Si nos ajustamos al perfil que necesita y demanda la UDA en su fase de crecimiento, de los nombres que están barajándose me ilusiona más bien poco Vicente Moreno (creo que obedece más a un movimiento de su agencia) y con Sarabia me surgen dudas. Me decantaría por las opciones de García Pimienta o Albés, que vienen de hacer en Segunda un gran papel y con hambre por triunfar en la máxima categoría, no exentos de la necesaria preparación. Uno ha ascendido a Las Palmas siendo el menos goleado de la categoría (ojo al dato) y el otro ha llevado a un limitado Albacete al play-off de ascenso. Apuestas fiables.