Paulino Granero nos puede orientar

Más de dos meses sin competición se han cumplido y en nuestra liga no estamos acostumbrados a parar las competiciones tanto tiempo, en Navidad y poco más. Para todos, esto es nuevo. Dos meses sin tocar la pelota, sin competir, sin trabajar junto a tus compañeros… Tal vez, por la proximidad, podría ser el momento de hablar con Paulino Granero, preparador físico de la selección rusa y del Spartak de Moscú, que sabe cómo se las gastan en esos países en los que por las condiciones meteorológicas, su liga se para durante varias semanas, y tiene experiencia en cómo volver a "reactivar" a los equipos. Porque esto no va a ser como empezar en el mes de julio, como hasta ahora, poco a poco, con amistosos ante equipos de inferior nivel como el Águilas, ante otros de similar categoría o de superior, en Marbella o en Murcia para empezar a activar a las plantillas y se vayan acoplando. Está claro que José María no puede empezar a trabajar a medio gas, ni sus dirigentes se lo van a permitir, sabiendo lo que hay en juego en tan solo once jornadas. Es cierto que lo mismo se empieza para nada, dependiendo de lo que diga Sanidad y que no haya problemas con la Covid-19, pero el equipo tiene que empezar muy fuerte, con el consiguiente riesgo del que todo el mundo habla, el de las temidas lesiones después de más de diez semanas sin calzarse unas botas. Es un riesgo que van a correr todos los equipos, pero el que nos ocupa y preocupa es el Almería, al que se le va a exigir un esfuerzo máximo en esas once jornadas y esperemos que no se tenga que parar la competición cuando arranque. De ahí la importancia de alguien, muy cercano a la ciudad, al que le encanta el Almería y que a buen seguro está preparado para aconsejar cómo hacer las cosas para intentar correr el menor riesgo posible y que el equipo pueda competir con garantías. Paulino tiene experiencia en lo de participar en una competición que para durante varias semanas por el frío.