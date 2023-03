Londres, 9 de marzo de 2023. Estimado Navarro, tengo la sensación de que en el Sevilla - Almería el resultado dictaminará qué entrenador se una a la lista del paro. No es descartable que acaben los dos. El Sevilla arrastra una crisis desde el verano cuando el fair play financiero de la liga, tan exigente con unos y tan chistoso con otros, les obligó a vender su pareja de centrales y desquiciar una plantilla que había entrado en Champions. Caer contra el Almería, o incluso empatar, les acerca más al abismo de Segunda y, quedando 14 jornadas los nervios se apoderarían del conjunto hispalense. La llegada de Sampaoli y retoques invernales no han servido de mucho. En el Almería la cosa no está mejor. Fuera de casa tiene números de farolillo rojo y, a pesar del rendimiento en casa, a poco que juntamos dos derrotas como locales la renta se ha esfumado. Pocos casos se conocen de equipos que se salven sin ganar fuera. Si el Almería pierde en Sevilla, lo raro sería que Rubi llegara ante el Cádiz y, de llegar, se estaría jugando el puesto. Hay que reaccionar ya.