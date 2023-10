¿Solucionar un problema creando otros?

Aunque uso la ironía e incluso el sarcasmo, para tapar la preocupación que me produce la situación actual de este País, antes llamado España, hay ocasiones, como ésta que estamos atravesando, que no encuentro tapadera, y no puedo resistirme a formular las siguientes preguntas: ¿Saben los políticos que el poder se ejerce para solucionar problemas de la Sociedad y no para agrandarlos? ¿Qué quieren conseguir algunos políticos con las pseudosoluciones que están planteando a problemas reales de este país? ¿Acaso será cierto que lo único que pretenden es conseguir su bien particular y personal? ¿Con qué justificación van a gobernarme a mí quienes dicen que yo no soy de ellos?. Ignacio Flores