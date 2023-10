El nivel de producción que Wes Anderson maneja es uno que la mayoría de personas en la industria quisiera alcanzar.

Este es su segundo proyecto estrenado este año, un acierto completo y meticuloso que se añade a la gran lista de éxitos del cineasta. Quizás es menos conocido de lo que se sabe pero Wes Anderson tiene una historia de realizar cortometrajes al igual que sus largometrajes, algo que cada vez está siendo menos inusual ( este año tuvimos un estreno de cortometraje por parte de Pedro Almodóvar, la muy bien recibida Extraña Forma de Vida, pero en un momento en el que esto se veía como un retroceso en la carrera de los cineastas, Wes Anderson estrenó Hotel Chevalier (2007) como un prólogo a The Darjeeling Limited (2007) contando con Natalie Portman y Jason Schwartzman, una pieza que podía valerse por sí sola inclusive si no estuviese en el universo de The Darjeeling Limited.

En este caso nos ha presentado un cortometraje que forma parte de otros 3, basado en los libros de Roald Dahl, su previo trabajo adaptando una obra de Roald Dahl fue Fantastic Mr. Fox (2009), The Fantastic Story ofHenry Sugar nos presenta a un hombre millonario que aprende como poder ver sin utilizar los ojos, tras encontrar un libro acerca de un hombre que logró aprenderlo de un guru.

Es común en las últimas películas de Anderson ver como cada vez le interesa más mostrar la forma en sus películas, hacer que las mismas tengan un sentido de materialidad que normalmente es omitido por cineastas más tradicionales de su generación, de esta manera nos presenta a un primer narrador Ralph Finnes, quien actúa de Roald Dahl, contando la historia de Henry Sugar (interpretado por Benedict Cumberbatch), y con su voz en off entrando dentro del universo que está narrando, luego vemos el universo dentro del libro que encuentra Henry Sugar, en el que el escritor del libro, un médico que encuentra al hombre que podía ver sin utilizar sus ojos, está narrando la historia (interpretado por Dev Patel) y así sucesivamente.

Los narradores, voces que estereotípicamente serían omitidas, toma un rol central en la historia como si de abrir capa tras capa se tratara, esto acompañado con el ya famoso estilo Wes Anderson de indumentaria y atrezzo le dan el toque final a una historia realmente entretenida y bonita sobre encontrar tu identidad en lugares inesperados.

El largometraje está actualmente en Netflix junto a sus cortometrajes hermanos: The Swan, The Rat Catcher y Poison.

Tiktok: @snasfilm