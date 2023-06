Título de una película de 1965 que trata sobre los conflictos entre Miguel Ángel (interpretado por Charlton Heston) y el papa Julio II (Rex Harrison) sobre la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina. Y es el título que le doy al final de la temporada del Almería, con ese dramático partido en Cornellá en el que pasó de todo y en el que todo pudo pasar. Miren que llevaba semanas preparándome para el domingo. Lo había escrito por aquí y lo había hablado con mis amigos. Sabía que el Almería iba a estar en algún momento de la jornada en puestos de descenso, esperando que nos escapáramos de la quema, aunque no lo daba por seguro. El partido, un sufrimiento. Ambiente hostil y un rival indigno jugando con los nervios de un equipo almeriense que estuvo cerca de ser carne de Segunda. Con el tercer gol local, a falta de 18 minutos, perdí el habla. Fue un mazazo. Me vi en Segunda. No me lo podía creer. Veía al Almería intentarlo, pero yo pensaba que era inútil, la suerte estaba echada y encima daba por sentado que el Valladolid iba a marcar seguro. Recuperé el habla con el penalti a Ramazani. ¡No me podía creer que el árbitro no lo hubiera visto, ni que el VAR no entrara! El VAR entró y el árbitro corrigió, pero entonces caí en la cuenta de que los penaltis se nos dan fatal, fallamos más que una escopeta de feria y ya el año pasado el Granada descendía por fallar un penalti precisamente ante el Espanyol. Por suerte Embarba tuvo nervios de acero y logró la igualada. Los 9 minutos de descuento me parecieron otro clavo en el ataúd del descenso. Con ese ambiente y ese Espanyol que parecía luchar por la final de Champions, se mascaba la tragedia. Por suerte, el marcador no se movió más y con el final me vino un bajón físico y mental. Como si me hubiera pasado un camión por encima. Estuve ahí tirado en mi sofá, sin moverme, como una media hora. No me lo podía creer. Vi el descenso muy cerca. Pero no, Almería es de Primera, y de Primera no se va. PD: Rubi, gracias por escribir en oro tu nombre en la historia del club. Que tengas suerte en tu nueva aventura…