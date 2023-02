El Campeonato se empina para la UDA. Girona -este viernes-, -Barça y Villarreal de forma consecutiva en el Power- y Sevilla son sus cuatro próximos compromisos. Los unionistas cerraron enero, el de las cuestas, con cinco puntos, un triunfo, dos empates y la derrota frente a la Real Sociedad que abrió 2023. La derrota en Vallecas abrió el segundo mes del año, que ha continuado por la misma senda con el revés frente al Betis. El duelo regional dibujó las primeras estribaciones del macizo montañoso que le aguarda a los rojiblancos. Hay que agarrarse porque vienen curvas y muy cerradas, que no quiere decir necesariamente que lleguen los problemas. Se intuye que así será, pero nada está escrito. Los dos partidos que le restan a este mes y los dos primeros de marzo son al calendario de la UDA lo que las cumbres de Alpe d' Huez, Croix de Fer, Telegraphe y Galibier son al Tour de Francia, una de sus etapas reinas. Cuatro de los más grandes, un póker difícil de igualar y aún más de superar. Hay que jugar contra todos. El calendario es así, aunque desde la 2018-19 ya no es como había sido. Ahora es asimétrico. Los partidos de la primera vuelta no tienen que ser necesariamente correlativos en la segunda vuelta. Los primeros compases ligueros contra Real Madrid, Elche, Sevilla, Valladolid, Osasuna y Mallorca se saldaron con cuatro puntos-victoria, empate y cuatro derrotas-. El saldo es de 0 puntos sobre 6 posibles en los dos primeros tras el ecuador del Torneo. Hay que apretar los dientes hasta romper el esmalte. Los partidos tienen vida propia, pero también dependen del anterior y posterior. La salida a Montilivi contra un adversario directo llega después de una derrota y antecede a la visita del intratable Barça. Abróchense los cinturones. Todo puede ocurrir. Me temo lo mejor.