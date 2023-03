¿se juega Rubi su continuidad en el banquillo mañana? Yo diría que sí, a pesar de las palabras de aliento del CEO del conjunto rojiblanco Mohamed El Assy el otro día, aunque en esto del fútbol está prácticamente todo escrito. Ya saben el famosillo refrán que tantas veces nos ha acompañado, con este Presidente o con otros: "Técnico ratificado, técnico cesado". Una no victoria frente al Cádiz el sábado precipitaría los acontecimientos, a pesar de las buenas palabras de El Assy y que por mucho que quiera mirar hacia otro lado y "regatear" la realidad, tener al equipo al borde del precipicio genera inquietud y desconfianza, a la vez que invita a hacer lo que sea para revertir una situación que está condenando al equipo a que buena parte de la afición dude acerca de su futuro en la categoría. Nueve o diez puntos, en caso de derrota o empate ante el Cádiz, de 36 posibles sería un escoyo prácticamente insalvable para Rubi, a pesar de su verbo tranquilizador. Los números son los que son y no sacar adelante el partido supondría que El Assy no se quede cruzado de brazos y ni mucho menos mire para otro lado. Él es el primero que no quiere que el Almería pierda la categoría -en su día dijo, y no es la primera vez que esa frase la hemos escuchado, que el Almería nunca volvería a Segunda División-, y hará lo que sea, por mucho cariño que le tenga a Rubi, para cambiar el rumbo. Creo que solo la victoria ante un mermado Cádiz salvaría por ahora a Rubi y su grupo de ayudantes. De lo contrario, mucho me temo que pasará a la historia como entrenador rojiblanco y es que a día de hoy, solo el cariño que le tiene El Assy le mantiene al frente, ya que cinco derrotas en los últimos seis partidos, con 3 puntos sobre 18 posibles, con el equipo en el segundo sótano de la clasificación y que tras el parón por el Mundial, pese a las buenas sensaciones que dijo Rubi le dejó la minipretemporada en Marbella, ha hecho 9 puntos sobre 33 posibles, no necesita la prueba del algodón. En el fútbol solo valen los resultados. No tiene memoria y mucho menos sentimentalismos.