Londres, 28 de septiembre de 2023. Estimado Navarro, la salida de Vicente Moreno era inevitable viendo la dinámica del equipo y la goleada en Sevilla no ha hecho más que dejar de retrasar una decisión que en realidad nunca se tuvo que haber tomado. Tengo muy claro que su fichaje fue debido a que las apuestas del club se marcharon a otros lares y acabaron trayendo a Moreno, Dios sabe porqué, ya que sus números no mejoraban ni a Rubi. Con el equipo colista, solo 2 puntos de 21, el club se tiene que dejar de experimentos. Alfonso García fue a por Paco Flores, que le pidió un contrato alto que el presidente se negó a pagar. Trajo la infame dupla Fabri-Lorenzana y semanas después tuvo que ir con el rabo entre las piernas a por Flores, pagarle lo que no le quería pagar, pero al menos hizo de su parte para lograr la permanencia, de forma agónica. Esta situación es similar a aquella. ¿Javi Gracia? ¿Velázquez? ¿Carvahal? Por favor… Si el club quiere salvar esto, le tiene que poner un cheque en blanco a Marcelino...