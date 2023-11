Han transcurrido ya trece jornadas de Liga y el Almería sigue sin ser capaz de ganar un partido, habiéndose enfrentado a clubes que aspiran a jugar la próxima temporada en Europa -aún resuenan en muchos de los oídos de los aficionados rojiblancos ese sueño europeo de su “Almería”- y otros que pelearán por seguir un año más en la élite, pero no ha podido ni con los unos ni con los otros, ni en casa ni fuera. Preocupante, ¿no? Con solo 3 puntos sobre 39 posibles alimenta aún más si cabe las dudas sobre este equipo que ya ha tenido tres entrenadores (cada uno con sus cosas buenas y no tanto) pero tres técnicos que han utilizado todas las “herramientas” que el club le ha puesto a su disposición y no han sido capaces de revertir una situación que se antoja muy complicada, según va avanzando el calendario. No nos engañemos. A estas alturas de temporada, y aún no habiendo llegado al mes de diciembre, ya el año pasado todos dábamos por descendido al Elche por su baja puntuación y porque no ganaba partidos que, en este deporte, es de lo que se trata. Trece jornadas de Liga ya no volverán y las dudas acerca del potencial del plantel siguen en aumento. ¿Fallan los jugadores? Es lo único que hasta ahora no ha cambiado el club. Ha movido el banquillo, pero no la plantilla, que con tres entrenadores distintos sigue sin ser capaz de ganar. Entonces, ¿Qué está fallando? Cambiar 25 jugadores es bastante complicado. Nadie lo ha hecho en el fútbol profesional, pero está claro que algo está fallando, ya que el futuro nadie lo sabe. Soy de los que mantiene y mantuve que este equipo era peor que el de la temporada pasada, cuando por entonces Vicente Moreno disponía de la totalidad del plantel -es muy fácil decirlo a estas alturas- y me mantengo en lo dicho. Está claro que los entrenadores que ya han dirigido a este grupo han hecho cosas buenas y otras no, pero esta temporada o cambian mucho las cosas o todos pensaremos que esta plantilla no está hecha para competir en Primera División. Es una pena, pero es lo que estamos viendo.