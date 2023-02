Hay modos y modas. Es lo que tiene el efecto del Flautista de Hamelín. El hecho de que la UDA no haya ganado aún como visitante, después de 10 salidas, lleva camino de convertirse en el hit de la temporada. La insistencia no le resta gravedad y tampoco aporta mucho. Cuando este reto deje de serlo, la dirección de los dardos se orientará a otra estadística. El equipo acaso pueda ser el peor visitante de la categoría, aunque haya flanqueado el listón mental de no haber conocido la victoria. Los periodistas 'somos así', unos más que otros. Y ninguno idéntico, acaso parecidos. Pero es que la reiteración aburre, cansa y es improductiva. Los rojiblancos han sumado sus 22 puntos contra una decena de equipos y ocho figuraban por detrás en la clasificación hasta que no ha concluido la primera jornada de la segunda vuelta. Atlético de Madrid y Rayo Vallecano eran la excepción. Los colchoneros se dejaron dos puntos en su visita al Power y los vallecanos, los tres. El Getafe mordió el polvo también. El Real Madrid ha sido el único equipo madrileño que firmó la victoria en el feudo rojiblanco, en el primer partido de esta Liga. Restan tres visitas a la Comunidad de Madrid y el balance hasta el momento, no puede ser peor. Sobre un total de 21 partidos en Primera, el saldo es de 16 derrotas y 5 empates -tres contra el Getafe y dos frente al Atlético de Madrid-. No hay por qué romperse las vestiduras. Van diez derrotas a domicilio y habrá algunas más. La soberbia cierra los bares que la humildad abre. Llega una fecha muy señalada, la de San Valentín, los regalos y las cenas de enamorados. También la medalla del amor y su lema: "Hoy te quiero más que ayer, pero mucho menos que mañana". La frase tiene muchos usos y cada cual la puede aplicar como le plazca.