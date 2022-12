La frase del título es la usada para justificar que se agreda verbalmente a un árbitro. La poca capacidad intelectual de estos sujetos se ven reflejados en quiénes tienen el poder político del país o de la comunidad autónoma de turno, usando cual marioneta a aquellos sin capacidad crítica suficiente. Los inconvenientes de que todo el mundo pueda votar... Y acciones desarrolladas por los del "esto es fútbol" provocan que este juego se aleje de los valores del deporte. A este periodista le encantan las encerronas de los pueblos, aunque le toque ser parte del bando visitante. Hasta el agua fría en el vestuario de los foráneos tiene un pase. Pero todo tiene un límite. Hace justo una semana algún aficionado de Marruecos silbó el himno español, algo que no ocurrió en ningún otro encuentro del torneo. Otros aficionados marroquíes, más educados, se lo recriminaban a sus compatriotas. A la salida, parte de una afición que acaba de conseguir su máximo logro empezó a mofarse de numerosos seguidores españoles en una actitud impropia del excepcional ambiente que se vive en mundiales o eurocopas. No hay que darle mayor importancia porque tontos hay en todos lados, incluidos aquellos que quieren hacer de las celebraciones algo político, festejos de ciudadanos con un comportamiento excepcional como mis amigos Adam, Ayman, Moha o los de la barbería a los que acudo habitualmente. Me alegraré por ellos si mañana Marruecos obtiene el billete a la final. Lo que es inadmisible es lo protagonizado por el equipo argentino (o uruguayo unos días antes). Que no aleguen provocaciones previas ni nada para justificarlo. Hay que saber perder y ganar y cuando suena el pitido final, todo queda en el césped. No sorprende ese juego barriobajero del que hicieron gala, el practicado en casi todas las ligas de cadetes, juveniles o sénior no profesionales mínimo por un equipo que o gana o la lía. O ganan y la lían durante y después, como hizo el conjunto de Scaloni ante Holanda. El que quiera justificarlo y vestirlo en el "esto es fútbol", allá con sus valores.