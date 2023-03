Quién te ha visto y quién te ve, Rubi. Echando mano a las hemerotecas, cosas que está haciendo en el Almería no las hacía ni en el Real Betis, ni en el Espanyol, ni en el Girona. ¿Por qué lo hace aquí? Muchísimos entrenamientos a puerta cerrada, ocultar los jugadores que están lesionados, alejar al equipo de la afición. Eso antes no lo ha hecho tan acentuadamente como lo está haciendo en el Almería. Antecesores suyos y cuyos nombres están escritos en "letras de oro" en la historia contemporánea de este Almería, como Paco Flores, Unai Emery o Javi Gracia, nunca alejaron a la afición del equipo como lo hace Rubi. No es que fueran miles de personas a ver los entrenamientos, pero sí que se acercaban al campo anexo a ver a los jugadores del equipo, con los que había más cercanía, incluso con los entrenadores. Cuantas veces no veíamos tras los entrenamientos a niños y no tan niños haciéndose fotos y pidiendo autógrafos a los jugadores, y no pasaba nada malo, todo lo contrario, se respiraba cercanía, complicidad, cosa que ahora resulta muy difícil con Rubi. En aquellos tiempos en los que las redes sociales no estaban tan al día como hoy, alguien se lesionaba y todo el mundo lo sabía, hasta el tiempo de recuperación sin verlo un médico, solo por el dolor que expresaba el jugador, y no pasaba nada. Ahora, ¿por qué no es así? No estamos hablando ni del Barça ni del Madrid. Estamos hablando de un equipo humilde de una ciudad pequeña en la que durante muchos años la afición ha vivido muy pegada a los jugadores y hoy parece mucho más lejos que nunca. ¿Para qué tantos entrenamientos a puerta cerrada? Una victoria en las últimas 7 jornadas, ¿vale para algo cerrarle las puertas a la afición? Me sorprende que Rubi haga esto en el Almería cuando antes en algunos de los equipos en los que ha estado no lo hacía, por no hablar del rebote que cogió cuando se filtró lo de la lesión de El Bilal de la que se enteró la afición diez días después y tras pasar por el quirófano.