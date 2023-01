Es extraño que un equipo de Primera no sea el máximo exponente de su club en determinadas semanas. Que esos jugadores con jugosos sueldos, decenas de cámaras enfocándoles y miles de almas tras sus toques de balón dejen, por unos días, de ser protagonistas. Y más raro es que esta pérdida de peso mediático sea en favor de unos adolescentes que han conectado con la provincia como nunca antes unos chavales de su edad habían hecho. Este fenómeno no habla mal del primer equipo, sino muy bien de una masa social que cada vez se vuelca más con todo aquello que lleve un escudo de la UDA. El juvenil que milita en División de Honor continúa adelante en Copa y solo la UD Las Palmas lo separa de meterse entre los cuatro mejores. Hay quien ya ve a los de Alberto Lasarte como el auténtico filial, máxime ante la irregular temporada que está completando el B, pero lo cierto es que las etapas, en el fútbol, existen para quemarlas. No es aconsejable saltárselas. Por eso, se antoja inquietante el futuro de estos jugadores que ahora mismo despuntan en División de Honor. Porque, cuando finalicen su etapa juvenil, a lo máximo que podrán aspirar, si la cosa no cambia mucho, es a un filial que vaga por la última categoría nacional, la 3ªRFEF. Tildarlo de paso atrás en sus recién comenzadas carreras quizás sea extremadamente crudo, pero tampoco parece que sea un gran avance. Y, ni mucho menos, una meta ilusionante. La situación del filial lleva bastantes años siendo preocupante. Antes solo lo era por lo que hay delante: la enorme distancia que lo separa del primer equipo y que hace inviable que un canterano pueda dar el salto. Ahora también lo es por lo que viene detrás: unos jugadores que se están comiendo el mundo y que, seguramente, necesiten un panorama más alentador que el pozo de la quinta división nacional para evolucionar. Lejos de Almería podrían encontrarlo, claro, pero una de las premisas para crecer es que el talento se quede en casa. Difícil tesitura.