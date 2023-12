Está claro que hay algo que no funciona o no termina de funcionar en el Almería. 17 partidos sin ganar son muchos sin darle una alegría a una afición descontenta, que ha perdido la confianza en el equipo y que se pregunta día tras día qué es lo que le está pasando a este equipo, siendo el más caro de la historia reciente, con 50 kilos en fichajes, tan solo superado por el Real Madrid, y que sigue hundido en la clasificación. El club buscó la reacción, viendo que no era capaz de ganar un partido y, en vez de prescindir de los veintitantos jugadores que había en plantilla, optó por la ley no escrita en el fútbol, echar al entrenador de turno y traer otro. Pero con ese otro la cosa no es que haya ido a mejor, todo lo contrario, ha ido a peor y los números están ahí: sigue sin ganar, no es capaz de puntuar, no es capaz de dejar la portería a cero y sigue colista de la primera división. Con el nuevo entrenador, cero puntos que quince posibles. El peor equipo de las grandes ligas. Eso lo dice todo. Es cierto que las ciencias exactas le dan vida a este Almería, dado que a pesar de que la temporada está siendo un auténtico desastre, la permanencia no la tiene tan distante. Tal vez otras temporadas, después de no haber sido capaz de ganar un solo encuentro tras 14 jornadas de Liga, estaría muy lejos de los puestos de permanencia, pero no es el caso y a penas sea capaz de ganar partidos, las esperanzas de salvación se verían aumentadas en una temporada en la que intuyo que el listón de la permanencia va a estar más barato que nunca. Claro que, siendo el Almería el más malo de todos, hay un buen ramillete de rivales que deben estar temblando por si a alguno de los de abajo le da por remontar. ¿Será el Almería? Mucho tienen que cambiar las cosas ya que ni con tres goles de ventaja en 45 minutos le dio para ganar un partido y en primera hacer muchos goles en 90 minutos está al alcance de muy pocos. Es cuestión de agarrarse a un clavo ardiendo, que es lo que queda, pero si no se reacciona a tiempo ese clavo le puede acabar quemando en las manos.