¿Qué pasará?

No voy a hablar de la maldición que persigue al Eibar desde el gol del delantero uruguayo Gio Zarfino en Santo Domingo, truncando una temporada casi para enmarcar para el equipo por aquel entonces dirigido por Garitano, ya que desde ese tanto de un Alcorcón descendido, dirigido por el almeriense Fran Fernández, de quien hablaron sapos y culebras después de que el Almería no fuese capaz de certificar su ascenso a Primera en el Mediterráneo, el equipo armero parece condenado a no cambiar de categoría. Aquel gol de Gio no solo truncó el ascenso directo del Eibar, sino que tuvo efecto carambola en el Almería, ya que lo llevó directamente a Primera y, además, lo hizo campeón. Cosas del fútbol. El miércoles fue el Real Oviedo el que siguió haciendo alargada esa “maldición”, aunque lo mismo ese hecho acerca un poco más a Stoichkov al Almería. Buena noticia. Me gusta ese delantero. Y hablando de delanteros. Poco o nada se está hablando de Ramazani la próxima temporada, como él dijo en su día, candidato a ser balón de oro. ¿Truncará el club o Rubi su sueño?

Difícilmente podrá optar a ese título si sigue en segunda división, de ahí que seguramente apriete para salir del equipo, ya que no le quedará otro camino hacia ese galardón que no sea el de enrolarse en un equipo de primera división, pues echando un vistazo a los jugadores que han sido candidatos o balón de oro, no he encontrado a ninguno que haya jugado en segunda división.

Pudiera que la temporada que ha hecho este año con el equipo ayude a que el club y el entrenador tomen la decisión de que lo mejor sea que el futbolista cambie de aires, aunque Rubi siempre ha hablado muy bien de “Rama”, como cariñosamente y en las distancias cortas le llamaba. Tiempo al tiempo.