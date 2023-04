En primera fila

La vida, continuamente, te empuja a pensar en la suerte. En su presencia y en su obcecación en complicarlo todo. Y nos movemos entre la creencia de que existe y la negación más absoluta. Si me preguntan, respondería que sí, que creo en ella, pero no como un ente caprichoso, sino como el azar cristalino, como una mera posibilidad objetiva que te sonríe o te acribilla aleatoriamente. Pero hay ocasiones en las que confundimos suerte y méritos. Porque si te sitúas en la primera fila del concierto tienes más posibilidades de que te caiga la púa del guitarrista que si estás en el segundo anfiteatro. En ambos casos dependes de la fortuna, pero estadísticamente hay un abismo. Esto se puede extrapolar al Almería y su drama de la delantera. La lesión de El Bilal Touré se ha sumado a las molestias de Dyego Sousa y a la delicada semana de Luis Suárez. La consecuencia es que Rubi, seguramente, deba dar bola a alguno de los puntales de la cantera. O bien a Rachad, estrella del Juvenil División de Honor, algo así como la guinda de la guinda, o bien a Marciano, cuyo entorno, ágil en unos días flojos a nivel informativo, se ha encargado de airear los muchos clubes que van tras sus pasos. Echar mano de dos juveniles en el momento más tenso del curso porque no tienes a lo que agarrarte podría interpretarse como una fatal casualidad. Y, en parte, lo es. Sin embargo, en este escenario el Almería estaba en las primeras filas. Que se lesione de gravedad tu delantero puede ocurrir. Que sus sustitutos iniciales fuesen un chaval por que el pagaste casi cuatro millones de euros para acabar desterrándolo al filial y un tipo de 33 años irregular y que venía de la liga china es como estar frente al bajista brincando mientras lo miras a los ojos implorando que te lance su púa. El resultado es que te la tira y la agarras al vuelo. Así, que Luis Suárez tenga molestias puede ser mala suerte, pero que sus sustitutos no ofrezcan garantías tiene otro nombre. Y, sobre todo, otros responsables.