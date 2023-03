El regreso de la 'Rojita'

Y A se va acercando el día tan esperado. Este viernes Almería podrá disfrutar otra vez de la Selección Española sub-21, la 'Rojita', algo más de siete años después desde la última vez que actuó en tierras almerienses cuando el 12 de noviembre de 2015 goleó a Georgia en el segundo partido de clasificación para el Europeo de 2017 de la categoría. La espera no ha sido corta, ni mucho menos. No son pocos los cambios que ha habido en el fútbol almeriense durante este tiempo. El Estadio de los Juegos Mediterráneos ahora se llama Power Horse Stadium. Alfonso García ya no es el propietario de la UD Almería, sino el billonario saudí Turki Alalshikh. El conjunto rojiblanco ya no milita en Segunda División, sino en la máxima categoría del fútbol español. Son tan solo tres de los cambios que ha experimentado el balompié de nuestra provincia durante estos años. Todo ello mientras en otras ciudades han podido disfrutar ya no de la 'Rojita', sino de la 'Roja' en numerosas ocasiones. Son muchos los almerienses a los que nos gustaría poder tener algún día de vuelta a la selección española absoluta, aunque quien aquí escribe estas líneas es consciente de la enorme dificultad que ello presenta y más con las pésimas comunicaciones con las que cuenta la provincia. Quejas al margen, es momento de poner en valor lo que significa que la 'Rojita' regrese a Almería. No todos los días se puede contemplar a los que en un futuro no muy lejano deben formar parte de la absulta, un privilegio del que tocará disfrutar. Así como muy pocas veces se puede estar ante el estreno de un seleccionador, como en este caso el de Santi Denia tras tomar el testigo de Luis de la Fuente después de hacerse cargo el riojano de la absoluta una vez puesto fin a la etapa de Luis Enrique tras la debacle de Catar. Motivos más que de sobra para asistir este viernes al choque que enfrentará a España y Suiza en la categoría previa al paso a la absoluta. Un partido para el que ojalá no haya que tener que esperar otros siete años para tener de vuelta a esta selección española. Pero ahora es turno de saborear este momento y recordarlo como aquel 12 de noviembre de 2015.