La rueda de la estulticia

Que lo que diga un señor que casi nadie conoce en un programa de tv que (como 'buen' programa de tv) no es más que un espectáculo guionizado y perfectamente pensado para fabricar polémicas destinadas a entontecer al espectador, que eso -digo- se haya convertido en un tema de calado mundial en el universo fútbol, incluso generando comunicados oficiales de clubes gigantes como el Real Madrid, o adhesiones de otros brasileños que salieron en defensa del 'insultado' Vini, no es más que la demostración, a mi juicio, de varias cosas. La primera es que el negociazo del fútbol, así en general, se alimenta en un altísimo tanto por ciento de masas humanas movidas más por el fanatismo y la irreflexión que por el mero disfrute, y en realidad eso ha sido así toda la vida, y me temo que seguirá siendo. Riadas de mentes polarizadas, pilotadas por el entusiasmo propio de la juventud, aunque ni mucho menos son todos adolescentes o jovenzuelos. El drama precisamente es ese: no solo los chavales compran la basura periférica del fútbol.

La segunda conclusión es más que obvia, y no seré yo quien vaya en contra del estratosférico salto de la comunicación a nivel mundial que la humanidad ha dado en apenas unos lustros: hoy ya nada es de ámbito doméstico, local o regional si tiene una mínima opción de viralizarse y comenzar a dar vueltas por dispositivos de cualquier lugar del mundo. Cosas como la que dijo el referido tertuliano, que ni siquiera sé su nombre, se cuelan en las agendas de medios pretendidamente serios apenas con que se disparen los retuits. Y tampoco esto tiene remedio.

Finalmente, y es la conclusión más desalentadora, el estiércol 'woke' -ese concepto que aglutina la sumisión a cualquier 'lucha minoritaria' instrumentalizada, impuesta y carente de cualquier valor-, esa cansina e inquisidora corrección política, ha metido también sus zarpas en el fútbol. 'Hacer el mono' no es una acusación racista. Es como decir 'hacer el payaso'. Pero nada, sigan. Llévenlo a la ONU, o a la OTAN, y sigan con el debate. Perseveren en la rueda de la estulticia. Mientras Vini baila.