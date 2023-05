Hace una semana el fútbol base era noticia y no por el excelso trabajo realizado por monitores, entrenadores, jugadores, padres, dirigentes y árbitros, sino porque un animal le pegó al trencilla, menor de edad, desembocando en una batalla campal, con algún que otro niño rodando por los suelos. La solución del Comité de Árbitros, el mismo que yerra en las designaciones, el mismo que deja solos a los colegiados en según qué campos, el mismo sabe en qué instalaciones se suele liar, el mismo que se queda con parte del ridículo salario que cobran los que se juegan el tipo, ha sido organizar una sentada de un minuto antes de cada partido federado de Andalucía en señal de protesta, condenar los graves hechos e invitar a que la medida sea secundada por "jugadores, padres, entrenadoras y entrenadoras" (no vaya a ser que se enfaden los del ridículo colectivo del lenguaje inclusivo, ese que le pega patadas a la RAE). Además, advierte que "antes de lamentar alguna desgracia mayor, no descarta tomar medidas más drásticas si estos episodios de violencia volvieran a repetirse".

Los del Comité, al igual que los de la federación, y de la gentuza que nos gobierna, deben ser los mismos que trabajan en Mr. Wonderful. La solución no pasa por hacer una sentada que de nada servirá ni por educar a personas con 40 años y alguna que otra tara mental. Lo que falta es contundencia para alejar a estos animales de las instalaciones deportivas y de la sociedad. Porque son animales, ya está bien de rodeos y de buenismos. En esto tienen que trabajar tanto la federación como los clubes, lejos de esconder a los violentos amparándose en la cuota que pagan para que sus vástagos jueguen y argumentando que "esto es fútbol" y que "ha ocurrido durante toda la vida". ¿Ha pegado al árbitro? Muy bien, expulso a su hijo de la entidad y usted no pisa más una instalación deportiva. Si por este periodista fuese, a la cárcel directamente, alejado de la sociedad y de esas multas ridículas. Lo peor es que hay quienes justifican estas agresiones...