A vueltas con la Copa

La Copa vuelve a la palestra. El Almería juega el sábado ante el Alavés los dieciseisavos coperos. Será la vuelta de viejos conocidos como Ximo Navarro, Edgar Méndez, Rioja, Sivera o el almeriense Rubén Duarte. Alrededor de este duelo, hay varios frentes abiertos de sumo interés. Porque pocas cosas nos gustan más que exprimir algunos asuntos.

A vueltas con el horario del partido. Nadie se explica la motivación de la Real Federación Española de Fútbol para designar el encuentro horas antes de la final de la Supercopa femenina. Uno de los eventos de mayor relevancia en este 2021. Con todos los focos puestos en esta resolución del título, el Almería acabará su partido horas antes. Más inconvenientes que beneficios, ya sea por el césped, los protocolos sanitarios o el malestar que se pueda generar.

A vueltas también con el equipo que tiene que salir de partida. Parece que la idea de José Gomes es jugar con los suplentes, en un once con los menos habituales. No obstante, tras el aplazamiento del choque contra el Leganés, la falta de ritmo de los titulares se puede notar de cara a las siguientes jornadas. Partir con el once de gala, con algún retoque, donde jugadores como Robertone, Ramazani o Fernando participen, sería un planteamiento perfectamente razonable.

Por último, a vueltas con la importancia de la Copa para el club. En caso de tener que ponerse en la disyuntiva, no cambio tres puntos ligueros por el pase a la siguiente fase copera. Es cierto que el equipo cuenta con una plantilla larga, joven y competitiva, pero no debería ser el objetivo prioritario en estos momentos, con el ascenso a Primera División siendo el gran deseo. No me quita el sueño, ni mucho menos, esta competición. Ahora, si algo nos está enseñando José Gomes, es que este equipo compite todo. Y no me cabe ninguna duda que eso hará el equipo. A pesar de estar a vueltas con todo…