AVE para unas prisas

Lllevamos más de veinte años esperando al AVE para reducir a la mitad esas siete horas que tardamos en ir a Madrid por ferrocarril, siempre que el único tren diario que tenemos no vaya lleno y consigamos billete, y resulta que cuando llegue el anhelado día es probable que sólo ganemos hora y media. La puesta en marcha de la alta velocidad entre Murcia y la capital del reino nos ha dado algunas pistas: nuestros vecinos emplearán tres horas menos cuarto en llegar a la estación de Chamartín, en dos trenes diarios con paradas en Orihuela y Elche, y cuarenta minutos más en otros dos servicios, éstos a Atocha, parando en Orihuela, Elche, Alicante, Villena, Albacete y Cuenca (sí, se ve que en Orihuela y en Elche hay mucha demanda para viajar a Madrid). Como a Renfe le siga pareciendo un exceso ponernos más de un servicio al día, adivinen qué AVE nos puede tocar, el rápido o el lento, y añadan las estaciones de Vera y Lorca, confiando, además, en que no tengamos que hacer trasbordo en Murcia para continuar viaje en el AVE Cartagena-Madrid, que dicen que funcionará en tres o cuatro años, seguro que antes que el nuestro. ¿Que no dé ideas? Si ya lo habrán pensado. En la alta velocidad existe el AVE directo, como el que reclaman ahora los murcianos, con al menos un servicio diario a Chamartín sin paradas; el indirecto, con escalas en todas las estaciones, y finalmente el circunstancial, que además de detenerse en todos los sitios puede obligarnos a cambiar de tren en alguno de ellos. Emplear tres horas y cuarto en llegar a Madrid, como soñábamos, sólo será posible con una única parada en Murcia, dejando las estaciones intermedias para otras frecuencias, porque para tardar cinco horas y pico ya tenemos el Blablacar, más barato y muy utilizado en nuestra provincia.

Hace poco leí que un grupo de investigadores habría confirmado la existencia de los denominados 'agujeros de gusano', muy útiles para viajar rápidamente por el espacio, y que ya faltaría menos para saber cómo encontrarlos. Igual en doscientos años entramos por un agujero de ésos instalado en la estación Carmen de Burgos y salimos por Atocha a los pocos segundos. Será la auténtica alta velocidad. Mientras tanto, el AVE a Madrid, con nueve paradas, puede ser una broma de tren veloz. ¡Para unas prisas!