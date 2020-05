Alerta en las playas

Almería entra desde hoy en la fase 2 de la desescalada, lo que supone que vamos a poder disfrutar de más libertad de movimientos y más actividades de ocio: los bares y restaurantes amplían servicios y los centros comerciales reanudan su actividad con limitaciones de aforo, al igual que los cines, teatros, auditorios o instalaciones deportivas, aunque la medida más esperada, sin duda, es la posibilidad de acudir a la playa a disfrutar de baños de sol o de mar.

Poco a poco nos vamos acercando a ese oxímoron plagiado, algo habitual en este Gobierno del desgobierno, que es la 'nueva normalidad', pero para ello debemos ser capaces de seguir manteniendo la actitud responsable que hemos demostrado en estos más de dos meses de confinamiento. Hemos vivido momentos muy duros y ahora que llega el buen tiempo tenemos ganas de recuperar los momentos perdidos, lo vimos a finales de abril y primeros de mayo, cuando se permitió, primero, la salida de los menores de 14 años y después la de los adultos para dar paseos y hacer deporte, y volverá a pasar ahora con la posibilidad de disfrutar de las playas.

Por ello, es fundamental, recordar algo que el alcalde ha repetido en muchas ocasiones: el virus sigue ahí y hasta que no encontremos la vacuna no podemos bajar la guardia. Desde el Ayuntamiento de Almería estaremos vigilantes para que se cumplan las directrices del mando único que ostenta el Gobierno de España y se respeten las medidas de seguridad e higiene establecidas y, en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia mínima de seguridad (al menos de dos metros) y a la imposibilidad de permanecer en grupos de más de 15 personas, salvo que sean convivientes. En esta línea, inicialmente permanecerán inactivos los aseos, las duchas, y los bebederos, que entrarán en funcionamiento de forma progresiva hasta que a mediados de junio se active el Plan Municipal de Playas.

Vamos a intensificar la presencia policial y la limpieza en las playas urbanas de San Miguel-Las Conchas, El Palmeral, Nueva Almería, Costacabana, Retamar-El Toyo, San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba de Monteleva y la Fabriquilla, y vamos a instalar megafonía y carteles informativos sobre la obligatoriedad de respetar las normas relativas al tránsito, la permanencia y el baño. Pero ello no nos debe hacer olvidar lo más importante: disfrutar de las playas y hacerlo con seguridad va a depender en gran parte de la actitud de cada uno.