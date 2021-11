Ana Bolena no era negra

Creo que poca gente iba a discutir el hecho de que la mujer por la que el Rey Enrique VIII llevó a Inglaterra a romper con Roma y configurar la Iglesia Anglicana, y, para la que muchos historiadores, ha sido una de las reinas más importantes de Europa, tiene una tremenda importancia histórica. Y considero igualmente que muy poca gente celebraría que episodios determinantes en la configuración de nuestro mundo actual, como es el caso esta relación amorosa entre un Rey y una de las dama de honor de la Reina, acabaran siendo desconocidos para las generaciones venideras por no haber sido diligentemente transmitidos y enseñados generación tras generación. Y porqué digo todo esto, pues porque una de las plataformas de entretenimiento más influyente de estos tiempos acaba de poner a disposición del público una serie dedicada a aquella mujer de raza blanca, Ana Bolena, en la que esta va a estar representada por una actriz de raza negra, de manera que esta crucial historia va a ser transmitida, innecesaria y deslealmente, de una manera tremendamente distorsionada, pues basta pensar un solo segundo en la Europa de aquel momento para sentir que no hay ningún argumento relacionado con los hechos que sustente tal alteración. Y es que, esto que puede parecer moderno y que unos cuantos venderán como algo anecdótico que no daña a nadie pero presenta un potencial enorme para normalizar lo que piensen que no está normalizado, resulta un gesto absolutamente desleal con todo aquel que no conozca este capítulo de la historia de la que viene el mundo de hoy y, especialmente, con nuestros jóvenes, esos sobre los que luego nos preguntamos, rasgándonos las vestiduras, que cómo puede ser que los estudios sobre los niveles de educación nos digan que saben menos de lo que sus padres sabían a su edad. Pues esto que hoy expongo aquí es parte de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué hoy la historia no puede llegar a nuestros hijos tal y como se sabe que fue?. Si Ana Bolena era una mujer blanca, ¿porque se permite que, aquellos que no sabían de ella, la conozcan como una mujer negra?. ¿Es que la gente no tiene derecho a conocer la historia con rigor de manera que nadie les confunda con datos y contextos que no corresponden o circunstancias que jamás podrían haberse dado?. Quienes hoy aún pueden no preocuparse de lo que pasa en este mundo deberán saber cómo influyeron en él Barack Obama, Ángela Merkel o Xi Jinping y cuando los conozcan habrán de hacerlo a través de un actor que los represente tal y como son, porque sólo así estarán siendo educados para entender su pasado y valerse en su presente. Y, por cierto, ¿que se estaría diciendo si la serie fuese sobre la familia Obama y la mujer del expresidente estuviera interpretada por una actriz blanca?.

Parece que está empezando a valer todo cuando no puede valerlo.