Antonio E. Ojeda, Callegrafías

Antonio E. Ojeda presentó "Callegrafías". Una exposición compuesta por una serie de fotos realizadas entre los años 2017 y 2021 en distintos escenarios de España y Portugal. Fotos de calle, que buscan el instante de la realidad capturada a través de su objetivo.

Sin ningún tipo de manipulación ni de intervención en la escena, en las que la percepción geometría toma vida, a través de las perspectivas, planos, contraluces, colores, minimalismos expuestos por el artista. El artista, a través de sus obras, intenta plasmar el momento y parte su diálogo desde el concepto de fugacidad en el tiempo, de la no permanencia del individuo como tal, como material artístico y no conservable. Afronta al ser humano desde su carácter perecedero y transitorio. Es consciente que el individuo no deja una acción perdurable o si la deja, ya no es representativa del instante en que fue generada.

En este nuevo espacio común que se gesta y que acuerda con el espectador, la figura humana se torna como protagonista, casi siempre como una sombra, como un contorno o como un perfil sombreado, donde sus formas se extienden sobre los volúmenes geométricos descritos, ofreciendo otra realidad, otro descubrimiento, otro lenguaje. La precisión milimétrica del fotógrafo a la hora de capturar cada una de sus piezas a través del objetivo y después situar cada uno de los objetos en el lugar preciso, hace que la serie de Antonio E. Ojada adopte, en su conjunto, su propia identidad, arrastrada con un uso perfecto de la técnica a los tonos, colores y texturas que evocan cada una de sus fotografías. Un universo cromático elegido que se desarrolla alrededor de unos tonos concretos que dan vida al discurso fotográfico expuesto. Unos tonos primarios que convidan a nuestros sentidos iniciar el conocimiento sensorial a partir de la esencia del ser humano, para buscar su deconstrucción como sujeto, desde lo más germinal e iniciático hacia las galerías interiores más complejas que el espectador desee alcanzar. Phantasia: Photography is magic, PhotoEspaña 2022, New York, EEUU, ha sido la última exposición de Antonio E. Ojeda, que se ha realizado bajo el auspicio de Meca Mediterráneo Centro Artístico, bajo la dirección técnica de Fernando Barrinuevo y Rosa Muñoz Bustamante, y como parte de la programación de PhotoEspaña 2022.