Arranca con intensidad el operativo electoral de Moncloa, con situaciones a veces irrisorias por parte de los de Ferraz. Me refiero, al anuncio del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de que van a crear un "comité contra la desinformación de la derecha". El objetivo es desmentir en este año de elecciones los "bulos" que, en su opinión, difunden tanto el Partido Popular como Vox contra los diferentes gobiernos socialistas. Lo gracioso es que lo presenta como una novedad, pero en 2019 se creó una web y se cerró al poco tiempo por su poca efectividad. Miren, ya tienen la primera mentira. La verdad es que hay tiempo en la sede oficial de Sánchez. Aquí las 'fake news' las crean todos, incluso ellos. Primero empezaron con que no harían un Gobierno con Podemos porque a Sánchez le costaba dormir si lo pensaba. Desde ahí comenzaron un sinfín de mentiras. Gracias a Dios la hemeroteca existe. Las últimas han sido sobre la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación. Recuerdo hace unos meses cuando le preguntaban al presidente y no estaba en su mente. Hay muchos más ejemplos, pero necesitaría todo este diario para describirlos. Estos son hechos y luego tenemos los datos. Aunque la nueva 'tiktoker' de economía, Nadia Calviño, por mucho que digan las instituciones nacionales e internacionales que los números no cuadran, ella sigue afirmando que somos el país que más crece de Europa. Luego, y cambiando de tercio de color, tenemos ese Ministerio de Igualdad en el que ya les da simplemente igual todo. Aunque tenemos que aguantar, los medios de comunicación, que somos nosotros los que creamos la alarma social o que malinterpretamos las risas y el cachondeo de la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, con sus colegas hablando de la chapuza legal del 'Solo Sí es Sí'. En la que ya hay, por cierto, más de 200 condenados beneficiados. Hablando de bulos, la última de Ione Belarra ha sido magnífica. Manipular la fotografía de una portada de un periódico para meter en el fango al líder de la oposición. Lo mejor de todo es que lo publica en sus redes sociales y le da exactamente igual. Es increíble, como dice el almeriense Bisbal. Entonces, le aconsejo, señor Cerdán, que tenga cuidado porque la tortilla puede darse la vuelta y que los de enfrente saquen papeles y les pongan un poco rojos. Algunos barones socialistas ya lo están pasando mal. Al final, se cree el ladrón que es de su misma condición.