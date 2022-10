Carlos montaner. democracia y libertad

Cuba. El 3 de abril de 1943 nació en La Habana Carlos Alberto Montaner. Periodista, escritor y profesor universitario en Hispanoamérica y Estados Unidos. Es uno de los creadores de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL, Madrid, octubre de 2002) que acaba de celebrar sus dos décadas de existencia organizando, el pasado jueves, el Seminario Internacional "20 Años de FIL: Democracia y Libertad". Montaner ha recibido un cálido y merecido homenaje en la Puerta del Sol, junto a la Plaza de Pontejos, lugares donde siempre nos esperan Galdós y Emilia Pardo Bazán. Autor de más de una treintena de libros entre los que destacan: Perromundo (1972) Trama (1987) Cuba: Claves para una contingencia en crisis (1992) No perdamos también el siglo XXI (1997) Fabricantes de miseria (1998) Montaner es uno de los periodistas más leídos en Iberoamérica y Estados Unidos. Escribe para diarios de ambas orillas del Atlántico. Desde 1970 vive en Madrid. Cuando contaba 17 años fue detenido en Cuba y condenado a veinte años de cárcel, por criticar la revolución de Fidel Castro. Escapó de prisión encontrando asilo en la Embajada de Venezuela, donde le proporcionaron un salvoconducto con el que salió de la isla. Quien iba a pensar entonces que Venezuela sería arrasada por el mismo mal totalitario que Cuba. En el inicio de su libro Las raíces torcidas de América Latina (2001) leemos el fragmento de una carta que el humanista español Juan Luis Vives escribió a Erasmo de Rotterdam "Vivimos en tiempos difíciles en los que no podemos ni hablar ni callar sin peligro" (1540) Nuestro poeta universal Francisco Villaespesa viajo a Cuba en 1917. Su despedida es un poema titulado Adiós a Cuba "Con ternuras de madre y piedades de hermana, me ofreciste un oasis de paz en esta guerra, por eso al alejarse la errante caravana, tu recuerdo en el fondo del corazón encierra… ¡En mi adiós como ofrenda te dejo el alma mía!" A.M. tuvo que despedirse dolorosamente de su amada Cuba; sufrimiento que ha convertido en trabajo y compromiso por la libertad. Justicia. "Pocos combates intelectuales han sido y siguen siendo tan ricos y apasionantes como el combate por la libertad. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, cabe pronosticar que por bastante tiempo más, esta discursión alcanzará a cada esfera de la vida humana" (Las columnas de la libertad, 2007)