Cada sesión del Congreso y el Senado evidencia la degradación en la que se encuentra nuestra democracia. Queda retratada la deshumanización de la élite política, de sus patrocinadores y patrocinados. El pasado miércoles 13 de octubre presentaron unos presupuestos descabellados, que como viene siendo su costumbre dan la espalda a la realidad que vivimos los ciudadanos españoles. Un circo sin pan ni agua. Como nos descuidemos van a empeñar hasta el cordón umbilical de nuestros bisnietos, que por descontado, ya no serán españoles ni hablarán la lengua de Cervantes, sino siervos de alguna federación trasversal de analfabetos funcionales, pero progresistas gaseosos. Para que no falte de nada, por algo la sabiduría popular dice que la cabra siempre tira al monte, los primus inter pares de Ferraz y Génova apañan sus intereses en los poderes del Estado, con las hordas nacionalistas empujando para cobrar por finiquitar la Nación. Los Diarios de Sesiones de las Cámaras Representativas, las ruedas de prensa del poder ejecutivo, la propaganda de este nefasto gobierno de coalición, o mejor dicho, de infestación para la destrucción de España, destilan una sola intención que concentra todo el plan internacional que están llevando a cabo, especialmente desde el año 2004: No podemos ser españoles. España no puede existir. Cuando experimentas desesperación ante tanta barbarie e injusticia, sientes la tentación de transterrarte lo más cerca a Nueva Zelanda, a nuestras antípodas, y pedir asilo en el clan de los Panioras (españoles en lengua maorí) para vivir en paz lejos de España. Pero furia e indignación no son la solución a tanto esperpento y disparate. España es nuestro hogar secular. Somos los ciudadanos españoles los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Somos responsables de a quienes confiamos el poder del gobierno y representación de nuestra democracia y Nación. Quejarse en el bar de la esquina, comprando el periódico, en el trabajo, el mercado, no sirve de nada sin asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos; con derechos y deberes comprometidos con la defensa de nuestra libertad. ¿Recuerdan cuando los españoles salimos a nuestras calles por la vida de Miguel Ángel Blanco, por nuestra democracia? Cervantes escribió en El Quijote "Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas". Escojamos ya esa puerta.