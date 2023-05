Las reglas están para saltárselas, aunque sea de vez en cuando… Lubina a la espalda, con una base de patatas panaderas rehogadas con vino blanco y un fumé casero. Sencillo a priori. La cocina es ingrata. Horas con el delantal y pelo recogido para que después resulte demasiado sabroso o te hayas quedado corta de sal. Solo quedaron las espinas, parece que acerté en el tiempo de cocción y el punto exacto de sabor. Mientras cerraba un par de negociaciones pendientes, ultimaba de rellenar el jarrón con el verde recién cortado del jardín. Olor a hierba, a fresco. Las velas transmitían sosiego. La alarma del horno coincidía con el timbre de la puerta. Tres patas para un banco y el asiento no resultaba cojo. No faltaba ni sobraba nadie. Tan diferentes entre sí y tan necesarios en Valencia. A uno tengo que decirle “so” y al otro “arre”. Con cuerda corta el primero, y soltar a trotar al siguiente. Es difícil entender la amistad madura entre personas de diferente sexo. Limpia, sin mente sucia. De igual a igual. Las personas, como los momentos se hacen o no importantes en función de cuando aparezcan. Comentaban mientras rellenaban las copas cómo podía ser dos mujeres en una y reímos tanto que nos empezaron a doler las comisuras. Nos olvidamos del número impar. De una trilogía que no compartía sábanas de franela ni les esperaba nadie al volver cada mochuelo a su olivo. Los no presentes quisieron tener su momento de gloria pero no había cubiertos para más. Allí solo se alzaban tres copas y solo sonreían tres bocas. Esa noche, sería la primera última cita con nosotros solos. Quien venga tendrá que respetar que una vez al mes seremos mosqueteros, sin D´Artagnan. Será una obligación devocional. Sin excusas ni rodeos. Habrá o inventaremos algo que celebrar. Lágrimas que secar. Anécdotas que contar. Batallas que compartir. Tener la libertad para decidir con quién compartir qué es un privilegio. Rodearte de personas que te suman ya es un motivo para ovacionar. Cuando a uno le hacen sacar su mejor versión, dar su perfil bueno y abrirse en canal a decir lo que piensa sin pensar lo que dice, no solo no te importa invertir tu tarde experimentando recetas culinarias, sino que brota en ti el mejor ingrediente, aquél que hace que unas simples patatas con huevos, te sepan al mejor marisco gallego: cariño le llaman…

Con R de Reina