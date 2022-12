El Minotauro que desgobierna acechando en La Moncloa lo devora todo. Por su trayectoria, por los medios y acuerdos que empleó para llegar a la presidencia del gobierno de España. Por todas y cada una de las acciones, dejaciones perpetradas y las que ambiciona cometer, vivimos en una deriva totalitaria. ¿Dónde dejó la izquierda española la socialdemocracia? Como dirían los castizos ¿dónde está el Peñón de Gibraltar? ¡pregúntale a tu madre, que lo guarda todo! Véase la escenificación en el Congreso de los Diputados, sede de nuestra soberanía nacional. No podemos ignorar lo que sucede en todas y cada una de las instituciones de nuestra Nación y democracia. ¿Recordamos las maletas que trajo la tirana de Venezuela Delcy Rodriguez? Su príncipe, expresidente sectario y catastrófico para España, ahora proyecta fijar un tope a la riqueza. Jamás a la pobreza, imprescindible al totalitarismo comunista para imponerse. Hombre sin moral divulgador de miseria intelectual y material. No solo eran maletas con gabelas, también son instrucciones constituyentes. El Minotauro pretende hacerse con el Tribunal Constitucional. De modo que propone al que fue su ministro de Justicia (2020-2021) como magistrado del TC. El mismo servidor público que aprobó los indultos a los secesionistas de Cataluña. En sede parlamentaria, sesión de control al gobierno del 10 de junio de 2020, respondió a una pregunta de ERC: "Estábamos recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo social se rompe, una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente… no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente". Verbalizada la estrategia que procede del socialismo del siglo XXI con sede en La Habana. Fidel Castro tenía dos autores de cabecera: Antonio Gramsci y Perón. No en vano, todo el pensamiento del fundador de peronismo se resume en esta máxima "Al amigo todo. Al enemigo ni justicia". Imprescindible aprender de las entrevistas que le hizo el periodista Oscar Yáñez a Hugo Chávez sobre Constitución y constituyente (1998-1999) En Ferraz 70 y sus predecesores ¿por qué ha estorbado y estorba tanto España y sus más de tres mil años de historia? Dice el Minotauro que pasará a la historia. Desde luego. Por tratar de sepultar a España, su historia y a sus ciudadanos.