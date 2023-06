En la UAL, como todos los años por estas fechas, los bachilleres sufrirán la antigua Prueba de Selectividad, denominación dura, pero clara, rotunda y fácil de escribir, no como el acrónimo EvAU de su homónima actual. Bien, a lo que iba, que en dicha prueba, desgraciadamente, los alumnos cometen faltas de ortografía, y se da la circunstancia de que un grupo de profesores de “Medias” y otro de la UAL, se han puesto de acuerdo para cuantificarlas. Pero “los de Medias” son “muy pedigüeños”, y no quieren que la UAL les diga solamente la media del número de faltas de ortografía de los examinandos, ellos piden más información, porque dicen que ese es un índice “difuso”. Lógicamente, no seré yo quien le hable a don Carmelo de índices estadísticos, pero es que coincido con “los de Medias” en que lo mejor sería conocer el número de faltas de ortografía de forma individualizada para poder tratarlas estadísticamente y obtener información fiel del nivel de conocimiento ortográfico de los examinandos. Como los profesores universitarios están de acuerdo en esta forma de cuantificar los datos, ya lo único que falta es que Carmelo, como estadístico que es, esté de acuerdo con sus compañeros y los autorice a facilitar los datos de forma tabulada. ¡En vos confían, Rector!