Elecciones a costa de nuestro bolsillo

Si no lo sabían, ahora existe una nueva inversión con gran reflote económico, un nuevo banco mejor anunciado que el "naranja" de Matías Prats. Me refiero a lo que pretende hacer el PSOE-A para las próximas elecciones del 19-J. Por lo que leo en diversos titulares, Juan Espadas está pidiendo a los ciudadanos que pongan algún que otro "eurito" para financiar su campaña para los próximos comicios. Esto me recuerda a cuando Lola Flores dijo ante su problema con Hacienda: "Si cada español me diera una peseta". Parece ser que no es suficiente con pagar gasolina, luz o IRPF. Ahora también nos piden financiar los mítines, que, según ellos, es para "frenar a las derechas". Lo mejor de todo es que nos ofrecen un interés del 2,5 % si damos algo al partido de Ferraz. Eso sí, no vale con donar 10 euros solo. En la web del partido aseguran que las donaciones son desde 200 hasta 10.000 euros, que sería la máxima cantidad. Fíjense si han tenido oportunidad de ahorrar y meterlo en la hucha con los ERE, pero por lo que se ve prefirieron comidas con bogavante, terminadas con un destilado en el famoso club de Sevilla, ya derruido, Don Angelo. La promesa de todo esto es que cuando los comicios terminen serán devueltos. Entonces, si Espadas pierde, ¿también? Pues parece ser que sí. No hay mucha coherencia con esto, ya se lo digo yo, pero seguro que el catering, coches o fiesta de campaña irán muy bien con el dinero del ciudadano. Un sistema de financiación que también utilizó Unidas Podemos. El partido morado puso también de oferta, como si se tratarse de una inversión en Criptomonedas, microcréditos justificándolo, en su caso, para garantizar su independencia con los bancos y las grandes corporaciones. Unos nos piden dinero y otros, les recuerdo (PP), han sido condenados por utilizar dinero ilícito para pagarse los mítines y de paso alguna que otra fiesta de cumpleaños o reformas en sus casas. El mundo de las elecciones es puro nervio hasta para empadronarse, como Macarena Olona. Ahora nos toca aguantar las promesas de cada uno. El primero, pidiendo dinero para frenar a las derechas; el segundo, diciendo qué bien va Andalucía gracias a su gestión; el tercero, afirmando que su partido (Ciudadanos) tiene futuro; la cuarta, exclamando que son la solución para la gran España; y la quinta, achacar y criticar a los verdes, azules y rojos.