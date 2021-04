Como dijo un edil, a alguno le ha dado un empacho de torrijas. Los cofrades no salen a la calle a vacilar, los cofrades salen a la calle a dar testimonio de fe por unos días. No conozco caso alguno de ningún hurto durante los días de pasión. Estoy seguro que en los eventos gastronómicos multitudinarios, esto no pasa...En efecto, las hermandades han tenido el ahorro que supone no realizar, por segundo año, sus respectivas salidas procesionales. Un ahorro que absolutamente todas han destinado a obras de caridad y a cubrir las necesidades en estos duros tiempos que corren de pandemia, algo que no he visto de otros sectores como, por ejemplo, el de la crítica gastronómica (por nombras alguno). Los costaleros pasean la fe y la devoción de cientos de personas, no son marionetas como algunos creen. Gracias a Dios esta ciudad apuesta para que los devotos y fieles con movilidad reducida puedan ver las procesiones sin ningún tipo de inconveniente en distintos putnos como el Paseo. Y por último, Madrid es Madrid y Almería es Almería. A día de hoy no conozco de nadie que haya perdido su vuelo o no haya podido transitar a su vivienda. Quizás necesite un empacho de torrijas...