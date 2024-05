Una antigua frase proverbial española dice “Ninguno escarmienta en cabeza ajena”. Significa que la experiencia ajena no es suficiente para desengañarnos, por lo que sólo aprendemos de nuestros errores o desgracias (Refranero Centro Virtual Cervantes) Llevo mucho tiempo dándole vueltas a estas palabras, porque no comprendo el afán de los españoles por destruir España. El ahínco de la Hispanidad por negarse a sí misma su realidad histórica. En modo alguno lo comparto. La estabulación maniquea entre “buenos y malos” es el camino al infierno. La barbarie totalitaria es quien levanta siempre esos muros. Prisión de miseria moral, intelectual y material. Deshumanización y fanatismo. Siempre son los tiranos los que lo reducen todo a simplismos. Sus herramientas primordiales son la mentira y manipular sentimientos. Todo para salvar a la humanidad y crear nuevas personas y normalidades. Persiguen la duda razonable porque ayuda sin desfallecer, a no caer en la indolencia de pensar que la libertad y la prosperidad están ganadas. Desde mediados de los años 80 llevan machacándonos en España contra nuestra propia casa. Hay que avergonzarse de nuestra bandera, himno e historia. Negarnos a nosotros mismos nuestra existencia. Y por supuesto la mohosa idea de que España jamás ha hecho nada bien. De ese modo hemos llegado a este punto delirante y ruinoso pastoreado por una deplorable grey política. Nadie va a arreglar nuestros problemas. Es nuestra responsabilidad. Va siendo hora de pensar y actuar en consecuencia, con lo que nos enseñan los errores, sufrimientos y logros de nuestros ancestros. Empezando por los más cercanos en el tiempo. No solo en España, también en Hispanoamérica e Iberoamérica. Tenemos la oportunidad de aprender de otras experiencias. Estamos advertidos. El miércoles 15 de diciembre de 1999, tuvo lugar el referéndum constitucional de Venezuela. Impulsado por el presidente Hugo Chávez Frías. El objetivo era aprobar el texto presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. La víspera, el gran periodista Oscar Yanes González entrevistó a Chávez en su programa ‘La silla caliente’ en Venevisión. La entrevista se puede ver completa en YouTube. Un documento histórico del que tenemos que aprender. Le dice Yanes a Chávez “En la constituyente usted un decreto lo puede convertir en ley…yo tengo miedo, con el chavismo hay que tener miedo”.