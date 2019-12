El Eúfrates y el Tigris

Vamos Babilonia fue un antiguo imperio localizado en la región central-sur de Mesopotamia, delimitada por los ríos Eúfrates y Tigris. El Eúfrates es conocido en la Biblia como "el río"; es el río que atravesaba Babilonia y el cuarto río del Edén (Génesis 2?10-14). El Tigris, no tiene un caudal abundante en relación al tamaño de su cuenca, ya que discurre por zonas áridas y desérticas donde se da un importante aprovechamiento hídrico, con multitud de presas en su curso, sobre todo en Turquía, y la irrigación en Mesopotamia, que tiene más de 5000 años de historia. Los dos ríos forman el canal de Shatt al-Arab, que desemboca en el golfo Pérsico. Toma ya aprovechamiento.

Babilonia fue un antiguo imperio localizado en la región central-sur de Mesopotamia. Nabucodonosor II es, probablemente, el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 a. C. y el 562 a. C. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén, y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos Jardines Colgantes de Babilonia. Hasta aquí, prácticamente, un burdo copy-paste de internet y de Wikipedia. No me he quebrado mucho la cabeza, pero es que mis conocimientos de historia son tan escasos como los de algún doctorando o escritor de libros, de lo suyo; la diferencia es que yo reconozco mis limitaciones. Tampoco puedo correr y no lo oculto.

Bueno, pues hay por ahí quien dice que lo de los jardines colgantes es fruto de la imaginación. Pero me gustaría que se hubieran hecho y, lo que es más importante: que se hicieran ahora. Máxime en una ciudad como Almería, que según mi amiga Paloma es la ciudad de las medianerías. Son jardines que tienen la particularidad de que su consumo de agua es irrisorio, y son baratos de construir, sembrar y mantener. Así que ¡hale! vamos a poner cada uno lo que pueda y sepa para mejorar la situación y las vistas. No hace falta que sean como de los de Babilonia: una de las maravillas del mundo de la antigüedad. Además, también los terrados se pueden cubrir con placas solares, bien para calentar agua o bien para para producir voltios y watios, e incluso espejos y hasta pequeñas turbinas. Y al que quiera otro aprovechamiento, pues que construya huertos domésticos ahora que queremos que los más jóvenes se impliquen con la Naturaleza. Son muy sencillos y muy baratos de construir y divertidos de mantener.