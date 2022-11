Fragmentos para pensar

Dice el refranero español "El que nunca cosa fue y luego cosa lo hacen, como nunca cosa ha sido ¡Hay que ver que cosas hace! Por ejemplo, unos infames y ruinosos Presupuestos Generales del Estado. Por lo visto Pitágoras es un necio por enseñarnos que 2 más 2 suman 4. Queridos lectores; quedan dos meses para que le demos la bienvenida al año 2023. No sabemos si vendrá con agua y pan bajo el brazo. Lo que si conocemos es que llegará con un complicado horizonte electoral. El escenario está condicionado por el alto voltaje en mediocridad moral y cultural de la grey de políticos profesionales que nos mal gobiernan, sean ejecutivo u oposición. De ahí la inflación, terror fiscal, abuso de impuestos, abolición de la política exterior, sometimiento de la cultura, leyes ideológicas totalitarias, acoso y derribo de la educación, poder judicial y servicios públicos. En definitiva la demolición de la Nación española y su sistema de gobierno democrático. El escritor, filósofo y periodista Gilbert Keith Chesterton (1874, Kensington, Londres-1936, Beaconsfield, Reino Unido) escribió "Para corromper a un individuo, basta enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás". La democracia no sobrevive sin la separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia. No hay sociedad civil responsable de su gobierno, consciente del pulso político del país, sin ciudadanos educados para ejercer pensamiento crítico. Muere la democracia, cuando el poder político secuestra la economía de la Nación impidiendo el emprendimiento, el uso coherente de los recursos y el respeto a la naturaleza. ¡Que sabrán los agricultores, pescadores, ganaderos, biólogos, veterinarios y cazadores de la naturaleza! No hay día que no tenga presente a Félix Rodríguez de la Fuente. El historiador romano Salustio (86 a.C. Amiternum-34 a.C. Roma) escribió en su obra La conjura de Catilina "A ellos van a parar los impuestos de pueblos y naciones. Todos los demás, emprendedores, capaces, nobles o plebeyos, quedamos reducidos a la condición de vulgo sin influencia, sin poder de decisión, esclavos de aquellos a los que haríamos temblar". El Minotauro de Moncloa andaba por Kenia. Con lo caro que nos sale su ejército de pretorianos asesores; ninguno ha sido capaz de indicarle donde quedan Kenia y Senegal. ¿Tendrá ya una granja en África?